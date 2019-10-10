Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)

10 октября 2019 22:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 10 октября вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули в столице.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева ознакомилась с условиями в новом парке, созданном с целью улучшения облика города, культурного отдыха горожан и туристов.

В парке, территория которого составляет 20 гектаров, Лейла Алиева вместе с волонтерами Общественного объединения IDEA приняла участие в акции по массовой высадке деревьев.

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  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Центральном парке, разбитом вдоль улицы Физули (ФОТО)
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