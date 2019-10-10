Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)

10 октября 2019 23:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг встретился в Ашгабаде с Президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя Президента Игоря Додона, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Рад видеть Вас, Игорь Николаевич. Хорошая возможность обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке. Вспоминаю наши встречи, в том числе и нашу встречу в Баку, когда мы обсудили широкий спектр двустороннего сотрудничества, дали серьезный толчок развитию наших отношений. Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия. Много тем, где мы можем активно сотрудничать, много сфер. Главное, что дружеские отношения между нашими странами являются хорошей базой для того, чтобы развивать взаимодействие и в торгово-экономической сфере, и в инвестиционной сфере, и во всех других сферах. Для нас Молдова - близкое, дружественное государство. Думаю, что сегодняшний обмен мнениями также будет полезным. Думаю, дадим новый импульс развитию наших связей.

Президент Игорь Додон сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые друзья. Во-первых, очень рад возможности вновь обменяться с Вами мнениями о наших двусторонних отношениях. Вспоминаю мое участие в Глобальном форуме, который был в марте этого года. Я уже два раза участвовал в этом форуме и планирую в следующем году принять участие. Хочу отметить, что по всем направлениям у нас дела идут неплохо. Когда мы с Вами общались в Баку в последний раз, я говорил о том, что в ближайшее время будет новый состав Межправительственной комиссии. Вчера правительство Молдовы утвердило министра экономики сопредседателем Межправительственной комиссии с молдавской стороны. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время заседание Межправительственной комиссии состоится. Последнее заседание было в 2012 году. То есть, прошло уже 7 лет, и комиссия в этот период не работала.

Я несколько недель назад официально направил Вам письмо-приглашение. Мы сегодня обсудим возможность Вашего официального визита в Республику Молдова и встречи сопредседателей в Кишиневе для того, чтобы подготовить заседание межправительственной комиссии.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Спасибо большое.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО) (версия 2)
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Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном (ФОТО)
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