Бахрам Багирзаде: Благородная инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой вызовет большой резонанс во всем мире

11 октября 2019 10:07 (UTC+04:00)

Благородная инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими вызовет большой резонанс во всем мире.

Как передает Trend, об этом сказал заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

"Как гражданину этой страны мне очень хочется принять участие в этой акции, причем вместе с детьми, чтобы подрастающему поколению с детства прививалась любовь к экологии и родной земле. В своей жизни я посадил много деревьев, но в рамках этой инициативы, хотел бы посадить 48 деревьев - по количеству лет моей жизни", - сказал Багирзаде.

Заслуженный артист отметил, что Насими - великий поэт и мыслитель мирового значения, а сохранение его наследия - большая гуманитарная миссия.

"Уверен, что весь азербайджанский народ поддерживает эту инициативу Мехрибан Алиевой и примет участие в акции", - добавил Багирзаде.

Заслуженный артист также выразил искреннюю признательность Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за скорейшее воплощение предложения о воздвижении в Баку памятника великому меценату и нефтепромышленнику Гаджи Зейналабдину Тагиеву.

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