ЦИК: В ближайшее время в Азербайджане завершится подготовка к муниципальным выборам

11 октября 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане завершится подготовка к муниципальным выборам.

Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сообщает в пятницу Trend.

Он напомнил, что во второй половине декабря этого года будут проведены выборы в муниципальные органы.

Панахов добавил, что на выборах в 1606 муниципалитетов страны ожидается избрание более 15 тыс членов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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