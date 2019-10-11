Мазахир Панахов: Необходимо сделать так, чтобы никаких нареканий в связи с предстоящими муниципальными выборами не было

БАКУ /Trend/ - Необходимо сделать так, чтобы никаких нареканий в связи с предстоящими муниципальными выборами не было. Об этом председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов сказал на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, во всех странах на выборах бывают недочеты, но главное, чтобы это не стало фактором, влияющим на результат.

Панахов добавил, что важным условием для проведения выборов является общественно-политическая стабильность в стране. "В Азербайджане создана законодательная база, отвечающая современным требованиям. В стране есть все условия для проведения демократических выборов", - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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