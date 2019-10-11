Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

11 октября 2019 11:39 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10.41)

БАКУ /Trend/ - Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон 10 октября позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Франции попросил Президента Азербайджанской Республики поддержки азербайджанской стороной созданного по его инициативе Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Президент Ильхам Алиев выразил поддержку данной инициативы Президента Франции и отметил, что азербайджанская сторона готова внести существенный вклад в борьбу с этими заболеваниями.

Президент Франции выразил признательность за поддержку и сказал, что поддержка Азербайджана будет подчеркнута на конференции Фонда, которая состоится на днях в Лионе.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений и дальнейшими контактами между президентами двух стран.

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