Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)

11 октября 2019 12:53 (UTC+04:00)

(добавлены подробности, предыдущая версия опубликована в 11:38)

БАКУ /Trend/ - В столице Туркменистана Ашгабаде в пятницу состоялось заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поприветствовал гостей и пожелал успехов работе заседания.

Затем председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев проинформировал о повестке дня заседания.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на заседании.

новость будет обновляться

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде в узком составе (версия 2)
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