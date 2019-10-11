В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана проведена инспекция по контролю оружия (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В воинских частях Нахчыванской АР проведена инспекция по контролю оружия.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, международная инспекция во главе с представителями Великобритании с участием представителей из Германии и Польши провела в Отдельной общевойсковой армии инспекцию и оценивание. В рамках "Договора об обычных вооруженных силах в Европе" в воинских частях проверено количество и состояние оружия и техники различного вида и назначения, проведен осмотр солдатских бытовых комплектов для ознакомления с бытовыми условиями, здоровьем и питанием личного состава.

В ходе визита гости побывали в Музее боевой славы Нахчывана под открытым небом и в исторических местах автономной республики

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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