Генпрокуратура Азербайджана серьезно расследует жалобы ЦИК в связи с избирательной процедурой (версия 2)

11 октября 2019 13:26 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана очень серьезно расследует жалобы, поступающие из Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в связи с избирательной процедурой.

Об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, сказал первый заместитель генерального прокурора Рустам Усубов, сообщает в пятницу Trend.

Отметив, что такие жалобы - нормальное явление, Усубов подчеркнул, что каждый должен активно участвовать в муниципальных выборах.

«Уверен, что мы и эти выборы проведем на высоком уровне. В политической системе Азербайджана уделяется особое внимание местному самоуправлению. В законодательстве определены обязанности муниципалитетов, их роль в обществе. Муниципалитеты смогли доказать, что являются нужной структурой».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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