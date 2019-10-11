ЦИК Азербайджана об аннулировании регистрации политических партий

11 октября 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отношении политических партий Азербайджана, не представляющих ежегодный финансовый отчет в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), может быть поднят вопрос об аннулировании их регистрации.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

Глава Комиссии напомнил, что представляемая им структура имеет на это полномочия.

«С международными организациями проведены обсуждения, чтобы подобные действия не приводили к ликвидации партий, потому, что на международной арене информация о прекращении деятельности политической партии воспринимается негативно. Им же нельзя сказать, что у этих политических партий нет ни главы, ни адреса. Несмотря на свою неосведомленность о партии, они неадекватно воспринимают упраздне, думая, что как это партия может не функционировать и прекратить существование?! Для ЦИК не имеет значения, существует эта партия или нет. Но если перед министерством юстиции поднимается вопрос об аннулировании регистрации партии, то все будут говорить об этом, несмотря на то, что политические партии, не представляющие финансовый отчет, уже 10-15 бездействуют».

Отметим, что по законодательству, политические партии не позднее 1 апреля должны представить в ЦИК вместе с аудиторским заключением ежегодные финансовые отчеты.

ЦИК должна проинформировать Минюст о политических партиях, не сдавших вышеуказанные документы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЦИК: Азербайджан заинтересован в участии международных наблюдателей в выборах
Политика 14:35
Мазахир Панахов: Необходимо сделать так, чтобы никаких нареканий в связи с предстоящими муниципальными выборами не было
Политика 12:57
Генпрокуратура Азербайджана серьезно расследует жалобы ЦИК в связи с избирательной процедурой
Политика 12:46
ЦИК: В ближайшее время в Азербайджане завершится подготовка к муниципальным выборам
Политика 11:50
ЦИК: Официальный документ о лишении Рафаэля Джабраилова депутатского мандата не поступал
Политика 30 сентября 15:31
Ханлар Фатиев: Каждый из нас должен трудиться в полную силу ради сохранения нашей государственности
Политика 12 сентября 17:55
Лента новостей
Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности Азербайджана (ФОТО)
Экономика 17:24
Впервые в мире будут отмечать День оперы – гламурные образы Фидан Гадижевой (ФОТО)
Стиль 17:22
Рейтинговое агентство Moody’s положительно оценило финансовые реформы в Азербайджане
Бизнес 17:19
В результате обстрела территории Турции со стороны Сирии погибло еще два мирных жителя
Турция 17:17
В Узбекистане отменили льготы на импорт дорогих автомобилей
Бизнес 17:14
Квоты на рыбную ловлю можно получить в центрах Службы "Asan"
Общество 17:10
S&P оценило результаты докапитализации банковского сектора Казахстана
Бизнес 16:55
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 млн манатов
Финансы 16:47
Приключения Рахиба Азери в Коканде (ФОТО)
Путешествия 16:45