ЦИК: Азербайджан заинтересован в участии международных наблюдателей в выборах (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана заинтересована в участии международных наблюдателей в выборах.

Об этом сказал глава Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, обычно на муниципальные выборы приглашает не так уж много международных наблюдателей: «На муниципальные выборы приезжают представители структуры Совета Европы, называемой «Конгресс местных и региональных властей». Мы также приглашаем европейских коллег, чтобы они приехали и наблюдали за здешними выборами. Считаю, что проблем с наблюдателями не будет. Постараемся, чтобы на выборах было максимальное количество международных наблюдателей».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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