Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)

11 октября 2019 22:54 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:47)

БАКУ /Trend/ - В Ашгабаде в пятницу после завершения заседания в узком составе состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву орден Туркменистана "Битараплык". Посол Азербайджана в России, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Полад Бюльбюльоглу вручил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову медаль "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества".

На заседании был подписан ряд документов, в том числе декларация "О стратегическом экономическом сотрудничестве".

Затем от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был устроен официальный прием в честь глав делегаций.

На приеме присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На этом рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан завершился.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом
Политика 21:22
Президент Ильхам Алиев: Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ
Политика 21:17
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Испании
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО)
Политика 14:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Ашгабаде (ФОТО)
Политика 11:38
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10:41
Лента новостей
В Сирии боевики взорвали бомбы на пути российского военного патруля
Арабские страны 23:26
Прошла церемония награждения победителей первенства Азербайджана по художественной и аэробной гимнастике
Общество 22:51
Али Гасанов: Проводимая Турцией операция является самым рациональным вариантом решения проблемы
Политика 22:45
Трамп предоставил Минфину США полномочия вводить санкции против Турции
Турция 22:41
В Турции восемь человек погибли при обстреле с территории Сирии
Турция 22:25
В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
США 22:02
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом
Политика 21:22
Президент Ильхам Алиев: Героизации фашизма нет места на пространстве СНГ
Политика 21:17
В Азербайджане ужесточается контроль в области усыновления
Общество 21:01