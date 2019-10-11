Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Ашгабаде (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Ашгабаде в пятницу после завершения заседания в узком составе состоялось заседание Совета глав государств СНГ в расширенном составе.

В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вручил председателю Исполнительного комитета - исполнительному секретарю СНГ Сергею Лебедеву орден Туркменистана "Битараплык". Посол Азербайджана в России, председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Полад Бюльбюльоглу вручил Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову медаль "За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества".

На заседании был подписан ряд документов, в том числе декларация "О стратегическом экономическом сотрудничестве".

Затем от имени Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова был устроен официальный прием в честь глав делегаций.

На приеме присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На этом рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан завершился.

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