Франгиз Ализаде: Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой - невероятный дар в память о Насими

Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими - это символический акт. В его честь звучат не только поэтические строки, пишутся музыкальные произведения, но также появляются ростки новой жизни, новые деревья. Это невероятный дар в память о великом мыслителе.

Об этом, как передает Trend, сказала председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка, профессор, известный композитор Франгиз Ализаде.

"Всегда очень радуют программы, направленные на улучшение экологии, увеличение зеленых насаждений в Баку. На наших глазах столица преобразилась, обочины дорог, парки озеленяются. Это очень радует, потому что облик города меняется в лучшую сторону. Отмечу, эти программы осуществляются также и вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, и даже недавно мы видели кадры того, как она собственноручно сажает деревья в Центральном парке. Это очень трогает и вдохновляет", - сказала композитор.

Франгиз Ализаде подчеркнула, что объявленная Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой инициатива восхитила ее. Она призналась, что всегда поддерживает инициативы направленные на улучшение экологии Азербайджана, который является частью мира, а значит мы помогаем планете в эти трудные времена выжить и стать более удобной для проживания.

Народная артистка добавила, что также с большим удовольствием примет участие в акции.

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