В Ашгабаде Президент Ильхам Алиев отправил Пашиняна в нокдаун!

БАКУ /Trend/ - После продолжающегося почти полтора года никчемного правления в Армении премьер-министра Никола Пашиняна он получил в Ашгабаде то, к чему приближался весь этот период.

Весь начальный период с прихода к власти Пашиняна была надежда, что премьер-министр глубже осознает проблемы Армении, которые, напрямую связаны с агрессией против Азербайджана и потугами присоединить к себе оккупированные территории. Пашиняну следовало осознать, что кроме социальных проблем, массовыми митингами в его поддержку в Армении, последующей отставкой Сержа Саргсяна и всего руководства армии он обязан... Президенту Азербайджана.

Да. Пашинян взобрался на олимп власти в Ереване после того, как в апреле 2016 года, по приказу Верховного главнокомандующего, азербайджанская армия дала пинок под зад «карабахскому клану», скинув с власти зарвавшихся националистов. Именно после этого они посдирали друг с друга погоны и разбежались по своим крысиным норам, поставив на свое место Пашиняна. С целью восстановления нормального переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Пашиняну была предоставлена возможность встать на ноги. В Баку надеялись и ожидали, что армянский народ наконец-то приведет к власти человека, который реально мог бы оценить ситуацию и работал бы на восстановление добрососедских отношений. Для нормальных стран и лидеров должно быть важно развитие страны, решение проблем беженцев и урегулирование военных конфликтов, проблем с соседями. Однако в случае с Арменией этого в очередной раз не произошло. Пашинян показал себя далеким не только от международной политики или экономики, он проявил незнание элементарных основ, которые должны соблюдать государственные деятели. В ходе своих многочисленных выступлений на различных платформах премьер-министр Армении Пашинян сделал огромное количество противоречивых заявлений и глупостей, нестыкующихся не только с международным правом и логикой переговорного процесса, но и всей дорожной картой урегулирования азербайджано-армянского конфликта, которую одобрили как страны-участницы, так и сопредседатели МГ из США, России и Франции. Заняв позу страуса, он фактически сорвал переговорный процесс и безответственно поставил народы Армении и Азербайджана на грань большой войны. Вдобавок ко всему, заявив в Ханкенди очередную глупость "Карабах это Армения и точка", он поставил под сомнение свою состоятельность не только в качестве договороспособного переговорщика, но и в качестве руководителя Армении.

Не отвечая на глупые и неконструктивные высказывания Пашиняна, официальный Баку долго проявлял терпение. Однако в течение всего одной недели глава государства поставил не только восклицательный знак в вопросе того, что Карабах - это Азербайджан, но и жирную точку на политическом будущем Пашиняна. На международной арене, на полях «Валдайского форума» Президент Ильхам Алиев, бесспорно, выставил на всеобщее обозрение Армению - оккупанта азербайджанских территорий. А неделю спустя в Ашгабаде перед лидерами стран СНГ представил премьера Пашиняна как защитника идеологии фашизма. Становится очевидно, что Армения в регионе - не демократическая страна, а государство с фашистской идеологией. Эта очевидность еще раз в ясной форме предстала перед всеми со слов недальновидного и неспособного к государственному мышлению Пашиняна. Глава Армении выглядел испуганным премьером страны, где зомбирование человека ведется не только в семье, школе, вузе, СМИ, но и в ереванских кофейнях, завсегдатаем которых Пашинян был и остался. Придя к власти в Армении на волне уличной демократии, Пашинян уйдет с тяжелым грузом позора, который ему пришлось испытать в Ашгабаде. А распространяемые сторонниками Пашиняна в армянских СМИ разговоры о якобы состоявшихся переговорах с Президентом Ильхамом Алиевым лишь попытка каким-то образом скрыть то унижение, которому Пашинян подвергся в Ашгабаде. Очевидно, что в Ашгабаде Президент Алиев отправил Пашиняна в нокдаун!

Эльхан Алескеров,

президент Baku Network

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