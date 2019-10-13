Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости

13 октября 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет, вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости.

Об этом говорится в публикации на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, сообщает в воскресенье Trend.

"Искренне поздравляю Айдына с завоеванием звания чемпиона мира, желаю ему новых достижений и побед!", - говорится в публикации.

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  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
  • Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
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