Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поздравил азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю тебя с победой среди 14-летних спортсменов на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек. С первого тура ты лидировал на соревнованиях и завершил турнир с победой, завоевав титул чемпиона мира по шахматам среди своих сверстников, открыл еще одну яркую страницу в истории наших шахмат. Передаю тебе свои наилучшие пожелания, желаю новых побед", - говорится в поздравлении главы государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.