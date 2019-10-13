Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира

13 октября 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье поздравил азербайджанского шахматиста Айдына Сулейманлы с победой на чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек в возрасте 14 лет.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Сердечно поздравляю тебя с победой среди 14-летних спортсменов на проходящем в Индии чемпионате мира по шахматам среди юношей и девушек. С первого тура ты лидировал на соревнованиях и завершил турнир с победой, завоевав титул чемпиона мира по шахматам среди своих сверстников, открыл еще одну яркую страницу в истории наших шахмат. Передаю тебе свои наилучшие пожелания, желаю новых побед", - говорится в поздравлении главы государства.

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