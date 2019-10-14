Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках 7-го заседания Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии Дарханом Кыдырали, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД.

Кыдырали подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает деятельность Академии.

Отметив ряд проектов, осуществляемых Академией, он рассказал о конференциях, организованных ЮНЕСКО, различных изданиях, в том числе посвященных великому лидеру Гейдару Алиеву.

Кыдыради передал Мамедъярову книги, изданные Академией.

Глава МИД Азербайджана высоко оценил полезное сотрудничество с Академией.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.