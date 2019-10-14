Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В рамках седьмого заседания Совета министров иностранных дел Тюркского совета, проводимого в Баку, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры выразили удовлетворение состоянием сотрудничества между двумя странами, подчеркнули перспективы дальнейшего его расширения в области экономики и торговли.

Было отмечено, что статус наблюдателя Венгрии в Тюркском совете и недавнее открытие представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в Будапеште послужат дальнейшему укреплению связей между Венгрией и тюркоязычными странами.

Затем Эльмар Мамедъяров ответил на вопросы коллег по текущему состоянию переговоров по новому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном.

Стороны также провели обмен мнениями о региональных вопросах, представляющих взаимный интерес, в частности, о сирийском конфликте.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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