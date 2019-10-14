В Баку проходит заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку началось XXXII заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения, сообщает в понедельник Trend.

Заседание, в котором принимают участие руководители соответствующих государственных органов стран-участниц СНГ, социальные партнеры, представители международных организаций, нацелено на проведение обсуждений о работе, осуществляемой странами-участницами СНГ в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, о межгосударственном сотрудничестве и будущих направлениях деятельности, а также обмен опытом и информацией, связанных с оказанием услуг населению.

Вначале участники заседания посетили Аллею почетного захоронения, почтили память архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также были возложены цветы на могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Затем гости посетили Аллею шехидов, почтили память героических сынов Родины.

В соответствии с Уставом Консультативного совета председательство в совете осуществляют министр труда и социальной защиты принимающей стороны, сопредседателями совета являются министры, которые председательствовали на предыдущем и будут председательствовать на следующем заседаниях.

Приветствуя гостей на открытии заседания, председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев с удовлетворением отметил, что избрание Азербайджана для проведения столь важного мероприятия весьма знаменательно, ввиду того, что в этом году произошли революционные реформы в социальной сфере нашей страны. Министр подчеркнул важность развития сотрудничества между странами СНГ в сфере труда, занятости, миграции и социальной защиты. Он рассказал об успешных социально-экономических реформах в стране под руководством Президента Ильхама Алиева по вопросам, которые стоят на повестки дня нынешнего заседания.

Сахиль Бабаев отметил, что по сравнению с 2003 годом ВВП Азербайджана вырос в 3,4 раза, средняя заработная плата - в 7,5 раза, минимальная пенсия увеличена в 10 раз, создано более 2,2 млн новых рабочих мест, безработица и бедность сократились до 5 процентов. В текущем году минимальная заработная плата в Азербайджане увеличилась на 93 процента, минимальная пенсия - на 72 процента, социальные пособия и пенсии - в среднем в два раза, были учреждены два новых вида пенсий. Все эти меры положительно повлияли на благосостояние 4,2 млн человек.

Сахиль Бабаев сообщил о едином электронном социальном портале, который был запущен в нашей стране в конце 2018 года и объединяет 16 подсистем и 2 реестра. По его словам, посредством портала граждане могут получить полную информацию о трудовой деятельности, занятости, инвалидности, социальной защите и социальном обеспечении, а также воспользоваться более чем 100 услугами, предоставляемыми министерством. Подсистема «Занятость» позволяет предоставлять услуги по трудоустройству безработным и ищущим работу, а также работодателям на электронной платформе. Эта подсистема охватывает регистрацию лиц, принятых на работу, а также безработных и ищущих работу лиц, автоматизированный банк вакансий и все электронные услуги, предоставляемые Государственной службой занятости. К концу октября подсистема занятости будет полностью введена в эксплуатацию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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