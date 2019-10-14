В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)

14 октября 2019 15:22 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:23)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках седьмого заседания Совета министров иностранных дел Тюркского совета состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием братских связей и стратегического партнерства между двумя странами. Министры подчеркнули важность сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедстве, взаимном уважении и доверии, с точки зрения поддержания региональной и глобальной стабильности, а также безопасности.

Стороны провели обмен мнениями о важных проектах, реализуемых с участием двух стран, а также особо отметили, что осуществляемые по инициативе и с участием Азербайджана и Турции региональные проекты облегчат конкурентоспособные перевозки.

Состоялся широкий обмен мнениями о ситуации относительно армяно-азербайджанского конфликта, а также процессах, происходящих в регионе Ближнего Востока, была подчеркнута важность политики, проводимой обеими странами для обеспечения региональной безопасности.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ССТГ и других международных организаций, обменялись мнениями о региональных и глобальных вопросах, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)
  • В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)
  • В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)
  • В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)
  • В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)
  • В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере
Бизнес 16:32
Торговый оборот между странами ССТГ превышает $7 млрд
Бизнес 16:09
Эльмар Мамедъяров выступил на 7-ом заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета (ФОТО)
Политика 15:45
Глава МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел и торговли Венгрии (ФОТО)
Политика 13:46
Эльмар Мамедъяров встретился в Баку с казахским коллегой (ФОТО)
Политика 13:42
В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 13:23
Лента новостей
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:51
ЕС: EU4Energy - часть Восточного партнерства (Эксклюзив)
Бизнес 16:44
МЭА: Без серьёзного геополитического события резкий рост цен на нефть маловероятен (Эксклюзив)
Энергетика 16:42
Странам ССТГ необходимо развивать сотрудничество в транспортной сфере
Бизнес 16:32
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Азербайджан (ФОТО)
Политика 16:32
Саммит «Тюркского совета» в Баку откроет новые возможности сотрудничества - главред турецкой газеты
Турция 16:30
Германия собирается разрешить Huawei участвовать во внедрении 5G
В мире 16:25
МЭА: «Южный газовый коридор» станет важным фактором обеспечения безопасности поставок в Европу (Эксклюзив)
Энергетика 16:21
Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США в связи с незаконным визитом на оккупированные территории
Нагорно-карабахский конфликт 16:17