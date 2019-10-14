В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках седьмого заседания Совета министров иностранных дел Тюркского совета состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъярова и Мевлюта Чавушоглу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече было выражено удовлетворение развитием братских связей и стратегического партнерства между двумя странами. Министры подчеркнули важность сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве, добрососедстве, взаимном уважении и доверии, с точки зрения поддержания региональной и глобальной стабильности, а также безопасности.

Стороны провели обмен мнениями о важных проектах, реализуемых с участием двух стран, а также особо отметили, что осуществляемые по инициативе и с участием Азербайджана и Турции региональные проекты облегчат конкурентоспособные перевозки.

Состоялся широкий обмен мнениями о ситуации относительно армяно-азербайджанского конфликта, а также процессах, происходящих в регионе Ближнего Востока, была подчеркнута важность политики, проводимой обеими странами для обеспечения региональной безопасности.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ССТГ и других международных организаций, обменялись мнениями о региональных и глобальных вопросах, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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