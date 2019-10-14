Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Казахстана (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Казахстана Сержана Абдыкаримова, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Посол Сержан Абдыкаримов обошел строй почетного караула.

Сержан Абдыкаримов вручил свои верительные грамоты Президенту Ильхаму Алиеву.

Затем Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин посол, уважаемые гости.

Рад приветствовать вас в Азербайджане. Желаю вам успешной работы в нашей стране. Уверен, что вы будете прилагать максимум усилий для дальнейшего продвижения и развития наших отношений. Как вы знаете, отношения между нашими странами развиваются очень позитивно.

Основу современных отношений между Азербайджаном и Казахстаном заложили великие лидеры наших стран Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. Их личная дружба еще в советский период и взаимная поддержка в годы независимости заложили основу наших отношений, которые вышли на стратегический уровень. Также последние 16 лет с Нурсултаном Абишевичем мы намного продвинули отношения вперед, было совершено несколько визитов глав государств. Припоминаю, что один из первых официальных визитов в качестве вновь избранного Президента в 2004 году я совершил в Казахстан, точнее, третий по счету официальный визит. Это подчеркивало характер наших отношений. Октябрь месяц выдался очень плодотворным по части встреч на высшем уровне. В этом месяце дважды я встречался с Президентом Токаевым и на Валдайском форуме, и на саммите СНГ. Первые контакты в этом качестве также очень обнадеживающие. Мы с Президентом Токаевым знаем друг друга давно и встречались на различных международных мероприятиях и в Казахстане, и в Азербайджане. И сегодня мы очень рады, что Нурсултан Абишевич Назарбаев посещает нас, будет участвовать в заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств в качестве руководителя этой важной организации.

Наши отношения проверены временем, охватывают практически все сферы жизни - и в экономической сфере, и в энергетической, транспортной, гуманитарной. Поэтому уверен, что перспективы развития отношений будут очень позитивными и дальше, мы будем и на международной арене поддерживать друг друга, и в двустороннем формате реализовывать совместные проекты. Уверен, что у вас будет очень много работы в Азербайджане, потому что повестка дня отношений достаточно насыщенная. Поэтому желаю вам успехов. Уверен, что будете чувствовать себя как дома в Азербайджане. Еще раз добро пожаловать

Посол Сержан АБДЫКАРИМОВ сказал:

- Уважаемый господин Президент!

Прежде всего, я хотел бы передать Вам теплые приветствия нашего Елбасы и Президента Токаева. Я буду прилагать все свои знания и усилия для дальнейшего укрепления всесторонних отношений между нашими братскими государствами и народами, имеющими общие тюркские корни, общие истоки в религии, языке, культуре и духовные связи. Со своей стороны хотел бы сказать, что я в 2010 году был в Баку в последний раз во время нашего председательства в ОБСЕ, и Вы принимали нашу делегацию. С тех пор я впечатлен ошеломляющими успехами Баку и Азербайджана в целом. Все эти реформы неразрывно связаны со стратегией развития и модернизации общенационального лидера Гейдара Алиевича Алиева, которая продолжается успешно под Вашим мудрым руководством.

На встрече была отмечена деятельность межправительственной комиссии и последнее заседание комиссии, проведенное на днях в Баку, обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономических связей между нашими странами. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, просил передать и его приветствия Нурсултану Назарбаеву и Касым-Жомарту Токаеву.

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