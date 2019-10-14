Президент Ильхам Алиев утвердил указ о сотрудничестве Азербайджана и России в сфере труда, занятости и соцзащиты населения

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, заключенного между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты России.

В указе говорится, что утверждается подписанное 24 мая 2019 года в Баку Соглашение о сотрудничестве в сфере труда, занятости и социальной защиты населения между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерством труда и социальной защиты России.

После вступления Соглашения в силу министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено обеспечить осуществление его положений.

МИД Азербайджана поручено отправить уведомление правительству России о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.

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