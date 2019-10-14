В Баку прошла международная медиа конференция «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошла Бакинская международная медиа конференция на тему «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности».

Как сообщает в понедельник Trend, выступив на мероприятии помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, что в эти дни внимание тюркского мира приковано к Баку, все ожидают новостей, месседжей и заявлений из Азербайджана.

“Самое главное – сердце тюркского мира бьется в Баку. Главы государств, представляющие тюркоязычные государства, прибыли и продолжают прибывать в Баку», - сказал он.

Али Гасанов отметил, что 10-летний юбилей Совета сотрудничества тюркоязычных государств отмечается в Баку.

«Очень радует, что в город, в котором собрались главы государств, министры, прибыли и представители медиа. Здесь участвуют не только журналисты из Турции и Азербайджана, но и авторитетные представители глобальной журналистики, которые находятся рядом с правдой и справедливостью.

Правительство Азербайджана готово предоставить и предоставляет все необходимое в связи с этим собранием. Эта поддержка продолжится и впредь. Сегодня мы придаем большое значение и региональным, и международным связям медиа Азербайджана. Мы заинтересованы в распространении информации о нас, наших реалиях в регионе и мире, чтобы все были проинформированы о проделанных нами работах. Наше дело – правое. Мы не стоим на пути какого-либо государства, наоборот, осуществляем политику сотрудничества с любым государством, народом, обществом, стремящимся к развитию, будущему, справедливости, правому делу.

Образец этого мы создали в стране. Мы построили в Азербайджане мультикультуральное общество народов, представителей различных религиозных конфессий и носителей языка. Это стоит в основе идеологии Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев в 1993 году возвысил государственную идеологию на уровень официальной государственной политики. К сожалению, в мире есть государства, образованные ими режимы, которые действую не во имя права, справедливости, а наоборот — против этого, они угрожают миру, творя террор, нарушают мирное существование народов, изгоняют их из своих земель, приводят к катастрофической ситуации. Более 20 лет как мы переживаем катастрофу беженцев, которая сегодня наблюдается в Европе, на Среднем и Ближнем Востоке. К сожалению, соседняя Армения посредством своей захватнической политики оккупировала свыше 20 процентов территории Азербайджана, изгнала из своих домов свыше миллиона человек, и сегодня они живут в условиях беженцев, переселенцев. Мы ищем для них справедливости, требуем восстановления их прав. На всех уровнях, на международной арене, по этому поводу принимаются соответствующие решения, но пока, ввиду наличия в мире двойных стандартов, эти решения не претворяются в жизнь. Несмотря на то, что четыре резолюции ООН требуют безоговорочного освобождения оккупированных территорий, возвращения туда изгнанных беженцев и вынужденных переселенцев, армянское государство и оккупационный режим, полагаясь на своих заступников, не собираются освобождать землю, не демонстрирует конструктивную позицию. Более 20 лет как продолжаются переговоры, 20 лет как все международные организации мира, миролюбивые государства заявляют, что солидарны с Азербайджаном в этом правом деле, требуют прекращения оккупации Нагорного Карабаха, возвращения в свои дома свыше миллиона мирных жителей, изгнанных из Карабаха и прилегающих территорий. Но к сожалению, на фоне несправедливости современного мира захватническая политика не прекращается. Посмотрите, с какими намерениями они действуют против такой великой страны как Турция. Обвиняют Турцию в «совершении геноцида» 100-летней давности, которого не было. Но на протяжении истории в военное и мирное время армянские бандитские формирования, отдельные военные соединения образованные при поддержке партии «Дашнакцутюн», неоднократно осуществляли геноцид в отношении турок и азербайджанцев.

В 1915 году в незадолго до распада Турции первые сепаратистские действия были начаты продажными отрядами армян, проживающих в этой стране, были теракты против турецких дипломатов, по всему миру были убиты десятки дипломатов. Только в ХХ веке против азербайджанцев было осуществлено три геноцида.

В результате геноцидов было убито около ста тысяч азербайджанцев. В ходе Карабахской войны мы потеряли свыше 30 тысяч человек, которые стали шехидами во имя территориальной целостности, и виновниками всего этого были армяне», - сказал Али Гасанов.

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