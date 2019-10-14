В Баку прошла международная медиа конференция «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности» (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку прошла Бакинская международная медиа конференция на тему "Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности".

Как сообщает в понедельник Trend, выступив на мероприятии помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал, что в эти дни внимание тюркского мира приковано к Баку, все ожидают новостей, месседжей и заявлений из Азербайджана.

"Самое главное – сердце тюркского мира бьется в Баку. Главы государств, представляющие тюркоязычные государства, прибыли и продолжают прибывать в Баку", - сказал он.

Али Гасанов отметил, что 10-летний юбилей Совета сотрудничества тюркоязычных государств отмечается в Баку.

"Очень радует, что в город, в котором собрались главы государств, министры, прибыли и представители медиа. Здесь участвуют не только журналисты из Турции и Азербайджана, но и авторитетные представители глобальной журналистики, которые находятся рядом с правдой и справедливостью.

Правительство Азербайджана готово предоставить и предоставляет все необходимое в связи с этим собранием. Эта поддержка продолжится и впредь. Сегодня мы придаем большое значение и региональным, и международным связям медиа Азербайджана. Мы заинтересованы в распространении информации о нас, наших реалиях в регионе и мире, чтобы все были проинформированы о проделанных нами работах. Наше дело – правое. Мы не стоим на пути какого-либо государства, наоборот, осуществляем политику сотрудничества с любым государством, народом, обществом, стремящимся к развитию, будущему, справедливости, правому делу.

Образец этого мы создали в стране. Мы построили в Азербайджане мультикультуральное общество народов, представителей различных религиозных конфессий и носителей языка. Это стоит в основе идеологии Азербайджана. Общенациональный лидер Гейдар Алиев в 1993 году возвысил государственную идеологию на уровень официальной государственной политики. К сожалению, в мире есть государства, образованные ими режимы, которые действую не во имя права, справедливости, а наоборот — против этого, они угрожают миру, творя террор, нарушают мирное существование народов, изгоняют их из своих земель, приводят к катастрофической ситуации. Более 20 лет как мы переживаем катастрофу беженцев, которая сегодня наблюдается в Европе, на Среднем и Ближнем Востоке. К сожалению, соседняя Армения посредством своей захватнической политики оккупировала свыше 20 процентов территории Азербайджана, изгнала из своих домов свыше миллиона человек, и сегодня они живут в условиях беженцев, переселенцев. Мы ищем для них справедливости, требуем восстановления их прав. На всех уровнях, на международной арене, по этому поводу принимаются соответствующие решения, но пока, ввиду наличия в мире двойных стандартов, эти решения не претворяются в жизнь. Несмотря на то, что четыре резолюции ООН требуют безоговорочного освобождения оккупированных территорий, возвращения туда изгнанных беженцев и вынужденных переселенцев, армянское государство и оккупационный режим, полагаясь на своих заступников, не собираются освобождать землю, не демонстрирует конструктивную позицию. Более 20 лет как продолжаются переговоры, 20 лет как все международные организации мира, миролюбивые государства заявляют, что солидарны с Азербайджаном в этом правом деле, требуют прекращения оккупации Нагорного Карабаха, возвращения в свои дома свыше миллиона мирных жителей, изгнанных из Карабаха и прилегающих территорий. Но к сожалению, на фоне несправедливости современного мира захватническая политика не прекращается. Посмотрите, с какими намерениями они действуют против такой великой страны как Турция. Обвиняют Турцию в "совершении геноцида" 100-летней давности, которого не было. Но на протяжении истории в военное и мирное время армянские бандитские формирования, отдельные военные соединения образованные при поддержке партии "Дашнакцутюн", неоднократно осуществляли геноцид в отношении турок и азербайджанцев.

В 1915 году в незадолго до распада Турции первые сепаратистские действия были начаты продажными отрядами армян, проживающих в этой стране, были теракты против турецких дипломатов, по всему миру были убиты десятки дипломатов. Только в ХХ веке против азербайджанцев было осуществлено три геноцида.

В результате геноцидов было убито около ста тысяч азербайджанцев. В ходе Карабахской войны мы потеряли свыше 30 тысяч человек, которые стали шехидами во имя территориальной целостности, и виновниками всего этого были армяне", - сказал Али Гасанов.

Он также затронул вопрос развития Азербайджана. Помощник Президента отметил, что журналисты находящиеся в Баку являются очевидцами этого развития.

“Вы наверно видите с какого уровня на какой поднялся Азербайджан. Азербайджан сегодня является наиболее развивающимся государством региона и мира. Мы направили нефтяной доход на развитие человеческого капитала и других сфер, все что вы видите было создано заново. Из этого можно назвать также условия, созданные за эти годы для медиа Азербайджана. Мы в 1998 году отменили цензуру, сегодня медиа развивается в состоянии свободы. Около 80 процентов 10-миллионого населения пользуются интернетом, 30 процентов являются пользователями социальных сетей. Доступ в интернет в Азербайджане полностью свободный. А это создает благоприятные условия для международных связей медиа и их интенсивности. Государство поддерживает свободные медиа.

Пользуясь Бакинской международной медиа конференцией «Тренды развития медиа в период глобализации: риски и возможности» доведя до мира проблемы Турции и Азербайджана, мы должны сказать, что мы с правдой, мы хотим мира. Антитюркские и исламофобские круги, посредством некоторых медиа-структур ведут против Азербайджана и Турции предвзятые кампании. Мы должны вместе противостоять, бороться с такими кампаниями», - сказал Али Гасанов. .

Он подчеркнув важность совместной деятельности медиа, диаспор Азербайджана и Турции, отметив, что у единой нации не может быть двух диаспор, необходимо объединить их.

Выступив на мероприятии, сотрудник турецкого телеканала Habertürk Бюлент Айдемир сказал, что сегодня против борьбы, которую ведет Турция, действует пропаганда.

“Они используют против Турции террористическую организацию, которой передали вооружений и боеприпасов на 15 миллиардов долларов. Эта террористическая организация – РПК. Речь о террористической организации, которая уничтожает свой народ в Шанлыурфе, Суруче, Долмабахче, Анкаре. Операция Турции в Сирии связана с безопасностью, решительно не носит цель оккупации территории какого то государства. Сегодня министр обороны Турции Хулуси Акар сказал, что территория протяженностью 122 километра очищена от террористов. Армия Турции в силах очистить от них всю территорию. Все страны должны поддерживать Турцию против империалистических государств. С этой точки зрения важна также помощь медиа», - сказал он.

Выступив на мероприятии депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты «Ени Азербайджан» Хикмет Бабаоглу отметил, что медиа является мягкой силой.

«Владеющий информацией будет владеть миром. А информацию распространяем мы», - сказал депутат.

Мероприятие продолжилось панельными обсуждениями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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