МИД Турции: Мир безмолвствует в отношении оккупации Арменией азербайджанских территорий

15 октября 2019 09:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция - одна нация, два государства. Там, где отсутствует Турция, ее защищает Азербайджан, там, где не присутствует Азербайджан, за ним стоит Турция. Это наш долг.

Об этом в ходе выступления в Баку на международной медиа-конференции «Тренды развития глобальных медиа: риски и возможности» сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend.

Министр отметил, что мир безмолвствует в отношении оккупации Арменией азербайджанских территорий, к Азербайджану применяются двойные стандарты: «Турция должна быть вместе с Азербайджаном в этой справедливой борьбе, мы должны быть вместе».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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