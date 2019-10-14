Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)

14 октября 2019 21:56 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:57)

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между нашими странами в политической, экономической и во всех остальных сферах. Было выражено удовлетворение расширением сотрудничества в области экономики. В этом контексте были подчеркнуты вложение инвестиций, роль реализованных нашими странами глобальных энергетических проектов, а также ввод в строй в прошлом году трубопровода TANAP, функционирование железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в области оборонной промышленности, образования, туризма, культуры. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений, а также вопросам, представляющим взаимный интерес. Было отмечено, что проходящий в Баку VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств служит расширению сотрудничества между государствами.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился в Баку с Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) (Версия 2)
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