В Баку состоялась встреча Президентов Азербайджана и Узбекистана (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ -14 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя Президента Узбекистана, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сказал:

-Уважаемый Шавкат Миромонович, очень рад Вас видеть в Азербайджане. Добро пожаловать.

Мы придаем очень большое значение Вашему визиту. Уверен, что визит даст новый импульс развитию дружественных, братских отношений между нами. Отношения между нашими народами проверены историей. На протяжении веков узбекский и азербайджанский народы жили в согласии, мире, относились друг к другу как братья. Это прочный фундамент. Сегодня две независимые страны – Узбекистан и Азербайджан строят свое будущее на очень прочном фундаменте многовековой истории. Я уверен, что поступательное развитие наших отношений будет залогом дальнейших свершений. Мы будем укреплять как политическое взаимодействие, так и экономическое сотрудничество. Очень хорошие перспективы есть в сфере транспорта, энергетики, туризма. По всем направлениям мы нацелены на активное сотрудничество, нацелены на результаты.

Также хотел бы выразить Вам благодарность и выразить общее удовлетворение членов Тюркского совета, что Вы приняли очень мудрое решение, Узбекистан присоединился к Тюркскому совету. Мы рассматриваем это как историческое событие, что, несомненно, укрепит и солидарность между нами, и взаимодействие, и сотрудничество. Завтрашний Саммит, уверен, послужит делу дальнейшего развития и консолидации отношений между всеми странами-членами Совета. Еще раз добро пожаловать. Xoş gəlmisiniz Azərbaycana.

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Президент Узбекистана Шавкат МИРЗИЁЕВ сказал:

-Я еще раз, уважаемый Ильхам Гейдарович, очень благодарен. Как только приземлился в Азербайджане, я почувствовал радушное отношение. Это на самом деле исторический визит. Когда мы принимали решение о том, когда вступать, все эти годы, скоро будет три года, и в прошлом году тоже очень многие мои коллеги говорили: давайте в Чолпон-Ате подпишем, флаг поднимем. Я говорил: у меня есть свое мнение. 10 лет будет Нахчыванскому договору, и это историческое событие. Я очень благодарен, что и Вы поддержали.

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном имеют долгие, крепкие, прочные корни. Наши связи имеют долгую, хорошую историю. Я думаю, что сегодня настал момент, чтобы все это возродить. Мы всегда гордимся великим сыном азербайджанского народа Гейдаром Алиевичем, которого в Узбекистане уважают, помнят и чтят. Потому что он на самом деле был великим. Я много разговариваю с теми, кто с ним бок о бок работал, он всегда относился с уважением к узбекскому народу. С Шарафом Рашидовичем они много встречались, вместе многие тяжелые вопросы решали. Соратники, которые сегодня живы, до сегодняшнего дня с гордостью говорят, что Гейдар Алиевич во всех случаях всегда об Узбекистане говорил и везде поддерживал. Те тяжелые годы, когда над нами нависло "узбекское дело" и т.д., у него было свое личное мнение об узбекском народе. Мы сегодня гордимся тем, что сын Гейдара Алиевича продолжает это великое дело. Азербайджан сегодня процветает. Вы знаете, мы как близкие соседи радуемся Вашим успехам и всегда горды, что международный авторитет нашего братского Азербайджана растет, есть успехи в экономике. Когда мы видим успехи, мы считаем, что это – результат Вашей дальновидной политики, те успехи, которые сегодня есть, - результат Вашего видения завтрашнего дня Азербайджана. Так что мы всегда этому радуемся. Конечно, Вы очень правильно сказали, что нам надо уже начинать с белого листа. Видите, я сколько привез. Это как визит. Потому что мы соскучились по Азербайджану. Понимаете, у всех у них на душе уже накипело, когда же мы будем подписывать. Вчера министр мне по дороге уже в самолете сказал, что у нас контрактов на 390 с чем-то миллионов.

Член делегации: Уже 432 миллиона.

Президент Шавкат Мирзиёев: Так что Вы правильно сказали, что у нас очень много перспективных направлений. Вы правильно сказали об энергетике, нефтегазовой отрасли. Мы с Вами разговаривали. Сейчас мы дали площадки SOCAR. То есть, я сказал ребятам, чтобы дали такие места, такие площадки, чтобы мы на самом деле на долгую перспективу сотрудничали с этой серьезной компанией. Второе, сегодня мне доложили, что они очень серьезные переговоры провели и обо всем договорились, и на самом деле есть реальная перспектива обоюдного, взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Это нормальный курс, они продвигаются. И мы будем только поддерживать.

Самое серьезное направление – это, как Вы уже отметили, транспортно-коммуникационные отношения. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс имеет для нас очень серьезное значение. За последние годы уже многие наши компании знают эту дорогу, и Узбекистан очень нацелен на повышение товарооборота, на то, чтобы повернуться к этой дороге. Я бы очень хотел, чтобы Вы дали поручение – здесь сидят коллеги, министры, - чтобы были предоставлены преференции по паромному движению Туркманбаши-Алят, и в порту, потому что у нас, Вы видите, товарооборот тоже растет, экономика потихонечку встает на ноги, чтобы мы полностью передислоцировались на это направление.

Конечно, если говорить о культурно-гуманитарном направлении, то нам сам Бог велел укреплять сотрудничество. Нам надо больше проводить встреч, конференций, говорить обо всем. У нас много общего, нас связывают Алишер Навои и Низами Гянджеви. Я благодарен, что Вы министра культуры отправляете на наши мероприятия. Он в этом году уже два раза посетил нас. Кстати, у нас международная конференция бахши была, представители Азербайджана достойные призовые места заняли. То есть, видите, мы когда друг друга слышим, встречаемся, уже сами направления находим.

Это - долгожданный наш визит. Мы приехали с огромным желанием и любовью к братскому азербайджанскому народу. Не зря я столько людей привез, чтобы они на самом деле плодотворно поработали. И я Вас приглашаю в любое удобное время посетить Узбекистан. Потому что мы очень хотим - Вы давно у нас тоже не были, - чтобы Вы в любое удобное Вам время посетили Узбекистан, чтобы мы наполнили новым содержанием наши отношения. А потом я обязательно совершу визит в Азербайджан.

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Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, уважаемый Шавкат Миромонович. В первую очередь, хотел бы Вас поблагодарить за добрые слова о нашей стране. Вы знаете, что мы также пристально наблюдаем за теми преобразованиями, которые под Вашим руководством происходят в Узбекистане. Ваша нацеленность на реформы, на бурное развитие Узбекистана приносит свои плоды. Сегодня Ваша страна по праву пользуется большим международным авторитетом, а те реформы в экономике, социальной сфере, которые Вы проводите, также находят большой отклик не только среди граждан Узбекистана, но и у нас, потому что мы как друзья, братья всегда радуемся успехам друг друга. Спасибо большое за добрые слова о Гейдаре Алиевиче Алиеве. Вы совершенно правы, он с большим уважением и любовью относился к узбекскому народу. Я еще помню подростком был свидетелем его тесных дружественных отношений с Шарафом Рашидовичем Рашидовым, они дружили как братья, и я помню, что на него очень негативное впечатление произвела та несправедливость, которая была инспирирована определенными кругами в годы так называемой перестройки. Это - так называемое "узбекское дело". И люди, которые его инспирировали, знаменитые в кавычках Гдлян и Иванов, нанесли огромный урон не только Узбекистану, но, считаю, всем нам, потому что это была целенаправленная атака на тюркоязычные республики Советского Союза. Это не прошло стороной и Азербайджан, примерно тоже самое пытались осуществить здесь, но уже просто у них не хватило на это времени.

Что касается будущего наших отношений, Вы очень обширно, подробно охарактеризовали те темы, где мы будем сотрудничать. Уверен, сегодня мы наметим новые вехи и по каждому направлению. Сегодня и завтра соответствующие структуры будут встречаться, обсуждать и вести нас к хорошим результатам. И спасибо за приглашение, с удовольствием вновь посещу братский Узбекистан.

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Президент Шавкат Мирзиёев: Самое главное, Вы знайте и вы должны быть уверены, что Узбекистан всегда - и раньше, и сейчас – будет полностью поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Это наше искреннее желание. Потому что территориальная целостность Азербайджана очень важна. Все должно быть мирным путем, все решения Организации Объединенных Наций должны выполняться. Мы и поддерживали, Ильхам Гейдарович, всегда и в будущем мы это обязательно будем поддерживать. Потому что у нас такое намерение с братским Азербайджаном.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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