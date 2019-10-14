Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)

14 октября 2019 23:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Приветствуя премьер-министра Венгрии, Президент Ильхам АЛИЕВ сказал:

- Добро пожаловать, господин премьер-министр. Очень рад видеть Вас в Азербайджане. Рад, что завтра Вы примете участие в Саммите. Это также является хорошей возможностью для обсуждения нашей очень позитивной двусторонней повестки дня. Отношения между нашими странами развиваются очень успешно. Я помню свой визит в вашу в страну и наши беседы, а также встречи в рамках мероприятий Европейского Союза. Отрадно, что отношения между Венгрией и Азербайджаном в настоящее время находятся на очень высоком уровне. Уверен, что после этого визита мы придадим новый импульс нашему партнерству.

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Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН сказал:

- Господин Президент, большое спасибо за оказанный нам прием. Для венгров высокая честь всегда приезжать в ваш исторический город и еще больше укреплять нашу многолетнюю дружбу. Венгрия помнит вашу помощь и оказанную во всех отношениях поддержку, когда десять лет назад страна находилась в неважном экономическом состоянии. Мы высоко ценим это. Мы бы сказали очень плодотворным является наше дипломатическое сотрудничество. А сейчас, считаю, очередной этап заключается в том, чтобы расширить экономическое сотрудничество между двумя странами. У нас уже здесь есть хорошее инвестирование, хорошее сотрудничество. Считаю, что экономическое сотрудничество между двумя странами очень обнадеживающее. Мы высоко ценим оказанный Вами прием, добрую волю и намерения в отношении Венгрии.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

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На встрече была высоко оценена поддержка Венгрией расширения сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в экономической, торговой, энергетической и других сферах.

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  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (ФОТО) (Версия 2)
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