Эльмар Мамедъяров выступил на 7-ом заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ -14 октября в Баку состоялось 7-е заседание Совета министров иностранных дел Тюркского совета.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков отметил продолжение работы по получению Тюркским советом статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. "Тюркский совет укрепляет связи с международными организациями. Председательство в организации переходит к Азербайджану. Однако и в последующий период Кыргызстан продолжит предпринимать усилия по укреплению связей между государствами-членами организации. Развитие экономических связей между нашими странами вновь будет находиться в центре внимания. Необходимо проводить бизнес-форумы между странами-членами организации", - подчеркнул министр.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров поздравил Кыргызстан по случаю успешного завершения председательства в Тюркском совете, а также нового государства-члена Тюркского совета – Узбекистан.

Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан проводит VII Саммит Тюркского совета в такой важный, даже решающий период, когда объединяются усилия для весомого ответа глобальным рискам и угрозам, усиливается сотрудничество, играющее очень важную роль в осуществлении целей и задач Тюркского совета. Саммит является возможностью для исследования новых перспектив сотрудничества и для того, чтобы коснуться региональных и глобальных событий на пути создания новых моделей сотрудничества и усиления институциональных механизмов.

"3 октября 2009 года с подписанием Нахчыванского соглашения Тюркский совет стал прилагать усилия для поощрения всестороннего, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между тюркоязычными государствами. В течение десяти лет Тюркский совет доказал, что является опорой для сохранения мира в регионе, укрепления взаимного доверия между государствами-членами, создания благоприятных условий во всех сферах, представляющих общий интерес, в том числе торговле и инвестиций, а также для поощрения регионального и двустороннего сотрудничества. С этой точки зрения мы верим в наличие широких возможностей для углубления сотрудничества, а также в то, что наши усилия в особых приоритетных направлениях послужат новым импульсом для регионального партнерства и станут новой движущей силой для Тюркского совета", - подчеркнул министр.

Было отмечено, что Тюркский совет играет исключительную роль в пропаганде и сохранении исторического наследия тюркоязычных народов, а также в распространении нашей общей культуры, обычаев и традиций, материальных и духовных ценностей. С этой точки зрения деятельность Международной организации тюркской культуры – ТЮРКСОЙ и Фонда тюркской культуры и наследия в культурной и гуманитарной областях, в которой активно участвует и Азербайджан, заслуживает одобрения. В период председательства Азербайджана особое внимание будет уделено развитию экономического сотрудничества между странами-членами. Так, подготовка экономической повестки дня Тюркского совета, охватывающей приоритетные сферы и детально определяющей практические цели и задачи, является важной составной частью нашей деятельности. Расширение экономических аспектов нашего сотрудничества послужит усилению и укреплению устойчивости против политических и экономических потрясений в мире. Поэтому Азербайджан уделяет большое внимание экономическому потенциалу тюркских стран и подчеркивает важность исследования новых экономических проектов и увеличение взаимных инвестиций.

Министр иностранных дел Азербайджана сказал: "Наша страна обладает тесными политическими, экономическими и гуманитарными связями с странами-членами и наблюдателями Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Интенсификация сотрудничества между государствами-членами и наблюдателями для оживления исторического Шелкового пути и его наполнения новыми инфраструктурными проектами составляют одну из главных опор наших экономических связей. Азербайджан осуществляет инфраструктурные инвестиции, заново составляющие транспортную карту Евразийского региона. Новые инициативы вносят вклад не только в региональную интеграцию, они также усиливают сотрудничество между государствами-членами и наблюдателями Тюркского совета. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составной частью инициативы Транскаспийского коридора Восток-Запад и в результате увеличения объема грузоперевозок внесет вклад в развитие экономики наших стран. Кроме того, Азербайджан поддерживает развитие сотрудничества с Венгрией в качестве государства-наблюдателя в Тюркском совете и одобряет открытие 19 сентября 2019 года в Будапеште офиса Тюркского совета. Сотрудничество между Венгрией и государствами-членами Тюркского совета успешно развивается в ряде областей, и мы уверены, что офис сыграет посредническую роль в укреплении связей Тюркского совета с европейскими структурами.

Следует отметить важность усиления сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета в гуманитарной сфере. Азербайджанское агентство международного развития (AIDA) имеет важное значение в оказании гуманитарных усилий в нашем регионе. С этой точки зрения, 11 октября 2019 года в Баку в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялась конференция "Поощрение интеграции Агентств официального развития тюркоязычных государств в международную систему помощи: эффективная гуманитарная помощь и сотрудничество для содействия развитию" с участием официальных агентств развития государств-членов, в том числе таких международных организаций, как Тюркский совет, Координационный офис по гуманитарным вопросам ООН и Программа развития ООН.

Это мероприятие дает возможность странам-участницам и международным организациям для того, чтобы поделиться незаменимым опытом для эффективной глобальной и региональной помощи и наладить новые партнерские связи. Рад, что Декларация 7-го саммита повествует о конференции и подчеркивает значимость государств-членов в упрощении интеграции структур-доноров в систему глобальной помощи".

Министр отметил, что Азербайджан продолжает страдать от агрессии Армении, оккупировавшей 20 процентов его территории. В результате более миллиона азербайджанцев столкнулись с кровавой этнической чисткой на своих исконных землях и оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Резолюции Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874, 884 требуют немедленного, безоговорочного и полного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Однако Армения продолжает игнорировать резолюции СБ ООН и другие документы международных организаций о прекращении оккупации и агрессии.

"Хотелось бы отметить, что мы высоко ценим Тюркский совет, а также каждую страну, демонстрирующую принципиальную позицию, осуждающую агрессию против Азербайджана, а также призывающую Армению выполнить вышеназванные резолюции. С этой точки зрения, однозначная поддержка государств-членов Тюркского совета по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН на основе уважения признанных на международном уровне границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана заслуживает большого одобрения.

В заключение хотел бы еще раз отметить, что Азербайджан намерен усиливать связи с тюркоязычными государствами как в двустороннем, так и многостороннем формате, а Тюркский совет продолжит играть важную роль в объединении всего тюркского мира. После недавнего вступления Узбекистана в ряды нашей организации она стала состоять из 5 государств-членов. Уверен, что сегодняшнее заседание Совета министров иностранных дел Тюркского совета окажет содействие в усилении сотрудничества во всех сферах, вызывающих взаимный интерес, в то же время создаст возможность для оценки достигнутых успехов, а также решения существующих проблем объединенными усилиями", - отметил Эльмар Мамедъяров.

В заключение состоялась пресс-конференция об итогах заседания.

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