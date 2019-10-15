Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Васима Мамедалиева (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной выдающегося ученого-востоковеда Васима Мамедалиева, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В некрологе говорится:

"Научная общественность Азербайджана понесла тяжелую утрату. 13 октября 2019 года на 78-м году жизни скончался видный ученый-востоковед, действительный член Национальной Академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, заведующий кафедрой арабской филологии Бакинского государственного университета, персональный стипендиат Президента Азербайджанской Республики, доктор филологических наук, профессор Васим Мамедалиев.

Васим Мамедали оглу Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в городе Баку. После окончания средней школы он в 1959-1964 годах получил высшее образование на факультете востоковедения Азербайджанского государственного университета, в 1964 году поступил в очную аспирантуру университета, был командирован в Тбилиси и окончил там аспирантуру в 1967 году.

Начавший трудовую деятельность в 1968 году в Азербайджанском государственном университете, Васим Мамедалиев в 1981-1991 годах работал здесь деканом факультета востоковедения, в 1991-1992 годах – проректором университета по гуманитарным факультетам, в 1993-2018 годах – деканом факультета теологии, с 1991 года до конца жизни руководил кафедрой арабской филологии.

Васим Мамедалиев в 1968 году защитил кандидатскую, в 1974 году – докторскую диссертацию и в 1979 году получил ученое звание профессора. В 2001 году был избран членом-корреспондентом, а в 2007 году – действительным членом Национальной Академии наук Азербайджана.

Васим Мамедалиев своей содержательной научной и педагогической деятельностью на протяжении долгих лет вносил ценный вклад в науку и образование Азербайджана. Ему принадлежат исключительные заслуги в доведении востоковедческой науки в республике до уровня современных требований. Фундаментальные исследования ученого, посвященные системному изучению актуальных проблем арабского языкознания, и ссылаясь на древние источники, подробно осветившие основные пути развития арабского языкознания, были признаны как вклад в мировое востоковедение. В данных исследованиях, богатых новыми суждениями, ученый в то же время особо подчеркнул, что лингвистическая традиция в Азербайджане имеет многовековую историю.

Широко эрудированный ученый Васим Мамедалиев также был известен как автор трудов по отдельным областям восточной филологии и поэзии, истории и философии Ислама. Он, как один из переводчиков "Корана" на азербайджанский язык, имел особые заслуги в возрождении в нашей стране теологии и исламоведения.

Васим Мамедалиев гармонично совмещал научное творчество с педагогической деятельностью, в течение полувекового периода своими знаниями и навыками приложил много усилий для подготовки высококвалифицированных кадров в Бакинском государственном университете.

Многочисленные воспитанники ученого, вложившего большой труд в превращение азербайджанской арабистики в один их ведущих центров в бывшем Советском Союзе, всегда успешно представляли нашу страну в Азербайджане и за его пределами.

Результаты научных исследований Васима Мамедалиева отражены в более 30 книгах и около 600 научных, публицистических статьях. Под его руководством были воспитаны свыше 50 докторов философии и докторов наук. Выступления ученого на международных симпозиумах, конференциях и форумах в различных странах мира были с интересом встречены научными кругами. Востоковед, чьи многочисленные солидные исследования, связанные с арабским языкознанием и теологией, получили высокую оценку, был избран членом авторитетных академических научных структур ряда стран.

Долголетняя плодотворная деятельность академика Васима Мамедалиева была достойно оценена. За заслуги в развитии науки и образования он был удостоен орденов "Шохрат" и "Шараф" – высших государственных наград независимой Азербайджанской Республики.

Память о видном ученом и педагоге, истинном интеллигенте и искреннем человеке Васиме Мамедалиеве всегда будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Аллах рехмет элясин!"

Некролог также подписали Али Асадов, Огтай Асадов, Рамиз Мехтиев, Али Ахмедов, Эльдар Азизов, Фарах Алиева, Джейхун Байрамов, Акиф Ализаде, Иса Габиббейли, Низами Джафаров, Говхар Бахшалиева, Теймур Керимли, Эльчин Бабаев.

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