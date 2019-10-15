В Баку начинает работу VII саммит Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начинает работу VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), сообщает во вторник Trend.
Саммит будет проходить с участием лидеров тюркоязычных государств.
Впервые в качестве полноправного члена Совета в саммите участвует и Узбекистан.
Кроме того, в саммите будет участвовать и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Отметим, что 14 октября в Баку прошло заседание глав МИД Тюркского совета.
Напомним, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.
С момента создания было проведено шесть заседаний Совета.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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