Дмитрий Солонников: Президент Азербайджана в Ашгабаде расставил верные акценты в вопросе героизации фашизма

БАКУ /Trend/ - Проблему героизации нацистских преступников, в частности на примере памятника Гарегину Нжде которую затронул глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, на недавнем саммите глав СНГ является очень актуальной и обоснованной.

Такое мнение высказал Trend известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По словам российского эксперта, Президент Азербайджана в Ашгабаде расставил верные акценты в вопросе героизации фашизма.

«Установка памятника Гарегину Нжде, активно сотрудничавшему с нацистской Германией прошла на государственном уровне, так же как и поддержка его исторической памяти осуществляется непосредственно руководством Республики Армения. Каждый народ сам выбирает, каких исторических героев ему помнить, и кем гордиться. Но важно другое, то что от этого выбора потом будет зависеть образ страны и отношение к ней соседей. Так что каждый народ делает свой собственный выбор . Отношение к участникам событий Великой Отечественной войны очень сложное на всем постсоветском пространстве. Здесь можно выделить радикальную позицию Прибалтийских республик, где не только ставятся памятники участникам второй мировой войны в рядах вермахта и легионов СС, но и проводятся торжественные мероприятия в их честь, а победы Красной армии считаются днями траура и скорби», - сказал российский эксперт.

По его словам, в определенном смысле в данном вопросе неоднозначная ситуация складывается в России.

«В ряде регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на щит поднимают память генералов Краснова и Шкуро, как великих казачьих командиров, не указывая при этом часть их биографии, связанной со служением третьему рейху. При этом, необходимо отметить, что официальные власти Российской Федерации ни разу не пытались реабилитировать память Шкуро, Краснова, Власова и иже с ними.

Нечто аналогичное происходит последние годы в Армении.

Официальной героизации фашистов, воевавших с Советским Союзом нет, как нет и массовых факельных шествий неонацистов, и государственной поддержки тех, кто воевал на стороне гитлеровской Германии.

Еще раз, аспекты исторической памяти, особенно в такой сложный период, как двадцать первый век, дело очень непростое и неоднозначное», - резюмировал российский эксперт.

( Автор Матанат Насибова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @MatanatNasibova

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.