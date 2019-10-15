Самед Сеидов: Выступления Президента в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована 14 октября 2019 14:32)

БАКУ/Trend/ - Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в клубе "Валдай" и Совете глав государств в Ашгабаде должны быть вписаны золотыми буквами в историю международных отношений с точки зрения защиты национальных интересов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в ходе конференции "Карабах - это Азербайджан!" сказал председатель парламентского комитета, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Самед Сеидов.

Сеидов подчеркнул, что сегодня в мире царит очень трудная, сложная, несправедливая среда

«Силы, стремящиеся вовлечь народы в хаос, очень сильны. Не каждый народ в силах противостоять этим силам. И мы находимся в этой борьбе. Мы боремся с клеветой, ложью, силами, которые оккупировали наши территории. Глава государства продемонстрировал эту борьбу на обоих собраниях и нам, и миру, и армянам. Хочу затронуть ключевые моменты в выступлении Президента. Первое – это личные качества Президента Ильхама Алиева. Считаю, что одним из самых сильных наших средств защиты национальных интересов Азербайджана являются личные качества Президента. Далее - разоблачение и полное уничтожение армянской пропаганды по поводу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.