Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)

15 октября 2019 15:12 (UTC+04:00)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 12:47)

БАКУ /Trend/ - В Баку во вторник прошел VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, сообщает Trend со ссылкой на сайт главы государства.

Сначала главы государств и правительств сделали совместное фото.

Открывая саммит, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовал глав государств и правительств.

Затем выступил президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. президент в выступлении сказал, что председательство в Совете сотрудничества тюркоязычных государств переходит к Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев выступил на саммите.

Затем глава государства вручил первому президенту Республики Казахстан, почетному председателю Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултану Назарбаеву «Высший орден тюркского мира».

На саммите выступили первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заместитель премьер-министра Туркменистана Пурли Агамурадов, генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

Затем было принято решение о проведении очередного Саммита в Турецкой Республике.

Далее состоялась церемония подписания документов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подвел итоги VII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

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  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО) (версия 2)
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Президент Ильхам Алиев принял участие в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку (ФОТО)
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