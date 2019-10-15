В последнее время тюркоязычные государства достигли больших успехов – генсек Тюркского совета

БАКУ /Trend/ - В последнее время тюркоязычные государства достигли больших успехов. В прошлом месяце в Будапеште состоялось открытие Европейского офиса. Но и это еще не все успехи Тюркского совета.

Об этом на пресс-конференции по итогам VII саммита Совета, прошедшего сегодня в Баку, сказал генсек Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, сообщает во вторник Trend.

Амреев отметил, что сегодняшнее мероприятие является важным шагом по углублению отношений между тюркоязычными государствами.

По его словам, продолжение взаимоотношений между братскими народами важно и в будущем.

Отметим, что сегодня в Баку прошел VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета).

Саммит состоялся с участием лидеров тюркоязычных государств.

Впервые в качестве полноправного члена Совета в саммите участвовал и Узбекистан.

Кроме того, в саммите принимал участие и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Отметим, что 14 октября в Баку прошло заседание глав МИД Тюркского совета.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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