Фарид Шафиев: Основная задача Тюркского совета — расширить связи в сферах транспорта, торговли и туризма (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Основная задача Тюркского совета на следующие 10 лет - расширение связей в сферах транспорта, торговли и туризма с целью углубления внутренней интеграции.

Об этом во вторник сказал Trend председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

В 2019 году исполняется 10-летие создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета). В связи с этим в Баку проводится VII Cаммит Совета.

По его словам, углубление и расширение связей с Тюркским советом — одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

"Проведение этого саммита в Азербайджане является подтверждением того, что Президент Ильхам Алиев и Азербайджан являются надежным и сильным партнером в регионе и мире. Президент Ильхам Алиев выступив на VI Саммите Тюркского совета в 2018 году сообщил, что Азербайджан расширил сотрудничество с тюркоязычными государствами, достигнуты положительные результаты в политической, экономической, торговой, энергетической, транспортной, гуманитарной сферах.

Основной целью Тюркского совета, созданного третьего октября 2009 года подписанием Нахчыванского соглашения Президентами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, является расширение сотрудничества между тюркоязычными государствами в культурной, политической, экономической, транспортной сфере, в области безопасности и права в региональной и глобальной плоскости, углубление интеграции в пределах возможности. В 2009 году, когда был создан Совет, но, несмотря на то что в мире шесть тюркоязычных стран, из них только четыре вошли в него. Туркменистан не стал членом по причине статуса нейтралитета, принятого ООН, а Узбекистан - по причине замкнутого курса внешней политики. Но события последних 10 лет повысили заинтересованность государств в Тюркском совете. Член Евросоюза Венгрия стала членом-наблюдателем Тюркского совета и с избранием в Узбекистане президента Шавката Мирзиёева и осуществлением курса открытой внешней политики, эта страна также стала членом Тюркского совета.

В этом смысле, знаменательным событием для Тюркского совета является не только 10-летие, но и членство Узбекистана. По размеру ВВП Узбекистан находится на четвертом месте среди Тюркоязычных государств с показателем 50 миллиардов долларов, и на втором месте по численности населения - 34 миллиона. Этот потенциал Узбекистана послужит его активному участию во многих сферах деятельности Совета. По этой причине, в будущем возрастет внешний интерес к Тюркскому совету, и ускорится осуществление многих проектов», - сказал Шафиев.

Он отметил, что знаменательным событием также стало открытие офиса Тюркского совета в столице Венгрии, которая является членом-наблюдателем Совета, Будапеште 19 сентября этого года.



"Офис, открытие которого состоялось при участии генсека Совета Багдада Амреева и министров иностранных дел государств-членов, послужит развитию сотрудничества с европейскими странами. Как член Евросоюза Венгрия может послужить развитию отношений между Тюркским советом и Евросоюзом. Венгры считают себя потомками тюрков-гуннов и согласно 22 статье Нахчыванского соглашение их полноправное членство в Совете допустимо.

С другой стороны, в будущем к Тюркскому совету могут захотеть присоединиться такие страны как Россия, Иран, Грузия, на территории которых проживает тюрки, или такие государства как Корея, Япония, Пакистан, Афганистан, имеющие тесные связи с тюркоязычными государствами. Но надо подчеркнуть и то, что мнения по поводу расширения Совета разнятся. Некоторые эксперты считают, что до полного формирования Совета членство вышеуказанных государств может замедлить принятие решений. По этой причине, согласно Нахчыванскому соглашению, в связи со статусом не тюркоязычных государств, в будущем на повестке может стоять вопрос если и не полноценного членства, а сотрудничества в качестве наблюдателя, партнера по диалогу или просто партнера. Согласно 16-й статье Нахчыванского соглашения Тюркский совет может придавать государствам, международным организациям и международным форумам статус наблюдателя», - отметил Фарид Шафиев.

По его словам, основным желанием стран-членов, и Тюркского совета в целом, является членство Туркменистана.

"Даже при том, что Туркменистан не является членом, он активный участник в различной деятельности Совета. Также официальные лица Туркменистана участвуют в работе саммитов Совета и представление этой страны на уровне премьер-министра на VII Саммите Совета в Баку является наглядным примером поддержки официальным Ашгабадом деятельности Тюркского совета. Членство Туркменистана укрепило бы экономическую и политическую мощь Совета, послужило укреплению роли этой страны в региональной и глобальной плоскости.

После реализации членства Узбекистана и Венгрии в Тюркском совете его экономическая мощь составила 1 триллион 706 миллионов долларов, а общая численность населения - 161 миллион человек.

При этом ощущается необходимость в еще дальнейшем расширении торговли между государствами-членами. Конечно же для развития транспортных связей, соответствующие органы стран-членов продолжают обсуждения конкурентоспособности и скорости срединного коридора, который поддерживается и Азербайджаном.

Успешное завершение этих обсуждений положительно повлияет и на торговые связи, и на связи в сфере туризма, что является важными факторами ускоряющими интеграцию. В этом смысле основная задача Тюркского совета на следующие 10 лет — расширение связей в сферах транспорта, торговли и туризма с целью углубления внутренней интеграции», - подытожил Фарид Шафиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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