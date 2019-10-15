Общая культура и исторические корни сделают Тюркский совет важным силовым центром в регионе (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Совместное создание Тюркского совета в результате подписания Нахчыванского соглашения Азербайджаном, Турцией, Казахстаном и Кыргызстаном в 2009 году имеет большое значение для тюркоязычных государств.

Об этом сказал во вторник Trend писатель — публицист, тюрколог Юнус Огуз.

По его словам, активная деятельность этого совета в будущем приведет и к усилению экономики тюркоязычных государств.

"Тюркский совет, также играет важную роль в формировании отношений между странами-членами. Совет сотрудничества тюркоязычных государств действует уже 10 лет и этот период в целом считается периодом становления. С этого года к Совету присоединился и Узбекистан. А это одно из важных условий для взаимосвязи тюрок Средней Азии, установления отношений в будущем. Потому, что это способствует формированию отношений между странами-членами, крепкому единству, формирования сильной экономик», - сказал он.

Огуз сообщил, что постепенное превращение Тюркского совета в важную региональную организацию на глобальной арене способствовало интересу к проекту интеграции Венгрии, которая делит с тюркским миром общую историю.

"Получение Венгрией статуса наблюдателя в Тюркском совете с прошлого года и ожидаемое в недалеком будущем ее членство, показывает, что деятельность Тюркского совета не ограничивается лишь на территории Азии, но и расширяется до европейских границ. Наличие общего языка, культуры и исторических корней тюркоязычных государств помогает расширению рамок сотрудничества. В то же время, общая культура и исторические корни сделают Тюркский совет важным силовым центром в регионе», - сказал Юнус Огуз.

Вступление Узбекистана в Тюркский совет в год 10-летия организации - важное событие.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

Он отметил, что постепенное усиление организации говорит об усилении позиций тюркоязычных государств на международной арене.

"Эта организация очень важна для сближения отношений, роста уровня сотрудничества, расширении связей между тюркоязычными государствами. Я хотел бы, чтобы эта организация стала сильнее, тюркоязычные государства демонстрировали единство в вопросах связанных со странами Совета. Некоторые международные организации ревностно относятся к образованию, деятельности и укреплению этого единства. Очень важно создание Великого Туркестана. Деятельность организации крайне плодотворна и важна для тюркоязычных государств. Это означает единство в поступках, изречениях, развитии. Постепенно увеличивается и число членов организации. Сплочение тюркоязычных государств ускоряет развитие их экономик, помогает донесению нашего голоса, как единого целого. Например, если в СНГ центром является Россия, то в Тюркском совете – это Турция», - сказал Мамедов.

Он добавил, что создание основы Тюркского совета в Баку, проведение 10-летия Совета в Баку говорит об успехе Азербайджана, авторитете в Тюркском объединении.

Отметим, что вчера в Баку прошло заседание министров иностранных дел стран-членов Совета сотрудничества трюкоязычных государств (Тюркского совета). Сегодня состоялся VII Cаммит Тюркского совета.

Узбекистан впервые участвовал в саммите Совета в качестве полноправного члена.

Тюркский совет создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Цель Совета – всестороннее развитие сотрудничества между государствами-членами.

Со дня учреждения организации проведено шесть заседаний лидеров стран-членов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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