Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии поминовения видного ученого Васима Мамедалиева (ФОТО) (версия 2)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 17:28)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник приняла участие в церемонии поминовения видного ученого-востоковеда, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, заслуженного деятеля науки, персонального стипендиата Президента Азербайджана Васима Мамедалиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева прибыла в столичную мечеть Тезе-пир для участия в церемонии поминовения академика Васима Мамедалиева.

Мехрибан Алиева встретилась с членами семьи Васима Мамедалиева, от имени Президента Ильхама Алиева и от своего имени выразила им глубокое соболезнование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.