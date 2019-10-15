Азербайджан не поддержал проект резолюции Межпарламентского союза против Турции (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Делегация в составе депутатов Милли Меджлиса (парламент) Шахина Исмайылова, Кямрана Байрамова, Соны Алиевой и Кямрана Набизаде участвуют на 141-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая проводится на тему "Роль парламентов и возможные механизмы укрепления международного права, вклад регионального сотрудничества" в столице Сербии Белграде.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в мероприятии участвуют свыше 1700 делегатов из 154 стран мира.

В Форуме женщин-парламентариев Ассамблеи 13 октября прошло обсуждение на тему устранения гендерной дискриминации. На форуме выступила член азербайджанской делегации Сона Алиева, которая отметила, что права женщин в Азербайджане были закреплены еще 101 год назад в Декларации Независимости. Она подробно проинформировала участников мероприятия о проделанных в Азербайджане работах под руководством Президента Ильхама Алиева в сфере защиты прав женщин, о принятых в последнее время законах о правах женщин и гендерном равенстве, подчеркнув, что в результате агрессии Армении против Азербайджана были нарушены права азербайджанских женщин и детей.

В Форуме молодых парламентариев Ассамблеи, которая была посвящена опыту молодежной политики, достижениям в этой сфере, перспективам решения имеющихся проблем и предстоящим работам, принял участие член азербайджанской делегации, зампредседателя парламентского комитета молодежи и спорта Шахин Исмайлов. Он широко проинформировал присутствующих об успехах молодежной политики в Азербайджане, опыте в сфере работы с молодежью, реализованных в этой сфере проектах, ответил на интересующие коллег вопросы.

В этот день на повестку Ассамблеи в качестве неотложных задач , с целью обсуждения и принятия на этом собрании, Индия выдвинула проект резолюции «Решение проблем изменения климата», Франция, Германия, Великобритания, Швейцария и Египет – «Защита гражданского населения, международная безопасность, прекращение военной операции Турции в Сирии», Турция – «Двойные стандарты западных стран в борьбе против терроризма и процессе урегулирования конфликта в Сирии», Перу – «Уважение к демократическим принципам и установление демократической системы в Перу». Упомянутые проекты были поставлены на голосование. Наряду с другими, в голосовании приняла участие и азербайджанская делегация, которая, как и всегда, не поддержала проект резолюции против Турции. В результате голосования предложение Индии, набрав необходимое количество голосов, было внесено в повестку дня Ассамблеи.

В работе Ассамблеи также принимает участие посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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