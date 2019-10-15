В Анкаре издан сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Анкаре издан сборник стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой под названием "Sanki bir alovsan", сообщает во вторник Trend.

Сборник стихов "Sanki bir alovsan" входит в число избранных изданий под названием "Азербайджанская литература", представляемых читателям под популярным турецким брендом "BENGU". Эти издания, вышедшие в свет под руководством председателя Объединения писателей Евразии Ягуба Омароглу, представляют произведения известных писателей и поэтов тюркского мира.

Отметим, что книга Лейлы Алиевой "Мир растворяется подобно сну" издана в Баку на азербайджанском языке, в Тегеране на фарсидском, в Ташкенте на узбекском, а в Лондоне - на английском, книга "Если б звезды ступеньками стали" вышла в Москве на русском, в Минске на белорусском языке, они завоевали любовь широкой читательской аудитории. Кроме того, такие стихотворения поэтессы, как "Дай мне силы, Боже", "Элегия", "Ты не один", "Любовь и ненависть", "Мой стих", "Люди", "Не уходи", "Баку" и др. были представлены любителям поэзии не только в вышеназванных книгах, но и в регулярно издаваемых в различных странах литературных журналах и газетах.

Редактором изданной в Анкаре книги "Sanki bir alovsan" является руководитель турецкого бюро АЗЕРТАДЖ, доктор философии по политике Сабир Шахтахты. Стихи приведены в соответствие с турецким языком известным переводчиком, писателем Метином Йылдырымом.

В предисловии сборника стихов "Sanki bir alovsan" читаем: "Лейла ханум демонстрирует нежные чувства, относительно природных явлений, умеет создать гармонию между реальностью и богатым воображением. Чуткие темы, выбранные поэтессой, а также безграничные возможности ее художественного воображения вызывают у читателя сильные чувства и волнение".

В предисловии под названием "Новый дух в тюркской поэзии", доводятся до внимания схожие выражения, которые встречаются в поэтическом творчестве Лейлы ханум и в произведениях всемирно известных прозаиков. Например, в стихотворении "Время" поэтесса очень тонко выражает свои мысли о том, как быстротечно время. Американский писатель афганского происхождения Халед Хоссейни в своем произведении "Бегущий за ветром", сетуя на то, что время проходит очень быстро, пишет: "Хоть бы я смог остановить время". А Лейла Алиева так выражает свое беспокойство тем, что время, как река, течет без остановки, жизнь стремительно меняется:

Время, я прошу тебя, остановись,

Подожди, возьми меня с собою,

Поделись, куда ты так спешишь,

Тайны я взамен тебе открою.

Стихи, написанные о сердце, времени, любви, красоте и др., уносят автора в бесконечный мир царства поэзии. Лейла ханум очень искренним и поэтическим языком доводит до читателя свои мысли и ощущения. Искренность в ее строках, словно становясь в ряд, открывают дорогу друг другу, освещают путь последующему выражению. Как в стихотворении "Баку":

Люблю тебя, Баку родимый!

И где б на свете ни была,

Тебе пишу, мой друг любимый,

К тебе спешу моя страна!

В целом, все темы, которые затрагивает Лейла ханум, вызывают у читателя глубокие чувства. Она, оглядываясь на мир поэтическим взором, обходит континенты, леса, горы, реки, искусно выражает свои чувства и ощущения, создает с читателем атмосферу искреннего общения. Поиски идеала, чистоты, прозрачности составляют светлую линию на поэтическом пути Лейлы ханум и ясно видны во всем ее творчестве.

Нет сомнения, что сборник стихов Лейлы Алиевой "Sanki bir alovsan", впервые представленный турецкой общественности, привлечет внимание как любителей поэзии, так и композиторов и чтецов.

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