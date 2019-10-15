Азербайджан направил российской стороне ноту (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В связи с участием первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина 11 октября 2019 года на мероприятии, организованном сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, в министерство иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная Нота, отражающая обеспокоенность Азербайджанской стороны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в России.

В ноте посольство просит российскую сторону выразить отношение по поводу заявлений открыто поддерживающего сепаратизм Константина Затулина в связи с его высказываниями провокационного характера против суверенитета и территориальной целостности нашей страны и выступлений, наносящих урон существующему сотрудничеству высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Также в ноте выражается просьба уточнить в качестве кого российский депутат совершил визит на оккупированные территории, и кем данный визит был профинансирован.

Помимо этого, была отмечена важность дачи оценки периодическим высказываниям Константина Затулина по поводу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которые противоречат политической позиции России, открытому искажению с его стороны исторических фактов и попыткам оправдать оккупационную политику Армении. Вместе с тем, посольство, подчёркивая факт того, что Затулин, будучи депутатом, должен нести ответственность за свои слова и поступки, просит министерство иностранных дел России принять необходимые меры.

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