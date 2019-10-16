Президент Ильхам Алиев: Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении (версия 2)

16 октября 2019 00:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан, принявший от Кыргызстана председательство в Тюркском совете, в предстоящий период приложит усилия, направленные на укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами.

"Соединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности. Развитие сотрудничества между тюркоязычными государствами – одно из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана. VII саммит Тюркского совета совпал с десятой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения. На саммите глав государств, проведенном в октябре 2009 года в древнем азербайджанском городе Нахчыван, был создан новый институциональный формат сотрудничества между нашими странами. Между основной частью Азербайджана и нахчыванским регионом расположен Зангезур. Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении. Однако благодаря принятым нами в Нахчыване решениям и нашей совместной работе мы еще больше упрочили единство тюркского мира и продолжаем наше братство. В этом смысле принятие решения о создании Тюркского совета на саммите, проведенном именно в Нахчыване, также имеет большое символическое значение для тюркского мира.

За минувшие десять лет Совет сотрудничества тюркоязычных государств как организация прошел большой путь развития. Совет играет важную роль в развитии сотрудничества между нашими странами в политической, экономической, транспортной, гуманитарной сферах, в области туризма, информационных и коммуникационных технологий и пр. Расширяются связи Тюркского совета с влиятельными международными организациями. В настоящее время осуществляется плодотворное сотрудничество с такими структурами, как ООН, Организация исламского сотрудничества, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества. ТЮРКСОЙ, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркская академия играют важную роль в исследовании нашего богатого культурного наследия, пропаганде на мировом уровне наших материальных и культурных ценностей", - отметил глава государства.

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