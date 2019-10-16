Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Азербайджана отметил, что сотрудничество между нашими странами, исторически расположенными на древнем Шелковом пути, в транспортной сфере, естественно, является одним из важных направлений.

"Азербайджан – активный участник транспортного коридора Восток-Запад. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, введенная в строй в октябре 2017 года, является нашим совместным вкладом в восстановление исторического Шелкового пути. Грузоперевалочная способность Бакинского международного морского порта составляет 15 миллионов тонн грузов и 100 тысяч контейнеров. При необходимости грузоперевалочная способность порта может быть увеличена до 25 миллионов тонн грузов и 1 миллиона контейнеров. Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки. В 2018 году из тюркоязычных стран через Азербайджан было перевезено 8 миллионов тонн грузов. Мы придаем большое значение сотрудничеству в энергетическом секторе. Азербайджан предлагает свои возможности и в этой сфере. Часть энергетических ресурсов наших партнеров из Центральной Азии транспортируется на мировые рынки через Азербайджан. Мы должны активизировать усилия для привлечения в наши страны иностранных туристов и поощрения туристического потока между нашими государствами. За девять месяцев 2019 года Азербайджан посетили в целом 2 миллиона 400 тысяч туристов, из которых 330 тысяч приходятся на долю тюркоязычных стран. В тот же период 2018 года эта цифра составляла 285 тысяч. Расширяется сотрудничество между нашими странами в области безопасности. В минувшем месяце в Баку состоялось 22-е заседание Конференции спецслужб тюркоязычных государств. Сотрудничество в этой сфере имеет важное значение с точки зрения укрепления безопасности наших стран и обеспечения региональной стабильности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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