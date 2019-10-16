Президент Ильхам Алиев: За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое (версия 2)

БАКУ /Trend/ - За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Азербайджана сказал: "Мы придаем большое значение сотрудничеству в энергетическом секторе. Азербайджан предлагает свои возможности и в этой сфере. Часть энергетических ресурсов наших партнеров из Центральной Азии транспортируется на мировые рынки через Азербайджан. Мы должны активизировать усилия для привлечения в наши страны иностранных туристов и поощрения туристического потока между нашими государствами. За девять месяцев 2019 года Азербайджан посетили в целом 2 миллиона 400 тысяч туристов, из которых 330 тысяч приходятся на долю тюркоязычных стран. В тот же период 2018 года эта цифра составляла 285 тысяч.

Расширяется сотрудничество между нашими странами в области безопасности. В минувшем месяце в Баку состоялось 22-е заседание Конференции спецслужб тюркоязычных государств. Сотрудничество в этой сфере имеет важное значение с точки зрения укрепления безопасности наших стран и обеспечения региональной стабильности.

За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое. В страну вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций, половина из которых – иностранные. Азербайджан является государством с небольшим внешним долгом. Внешний долг Азербайджана составляет всего 17 процентов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы занимаем девятое место в мире".

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