Президент Азербайджана: Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран (версия 2)

16 октября 2019 00:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран.

Об этом в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Ильхам Алиев сказал: "Как вам известно, из-за деструктивной политики Армении в урегулировании самой болезненной проблемы Азербайджана - армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта нет продвижения. Армения уже около 30 лет, грубо нарушая нормы и принципы международного права, продолжает захватническую политику против Азербайджана. На оккупированных территориях проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. На этих территориях разрушены и уничтожены принадлежавшее азербайджанскому народу историко-культурное наследие, исламские памятники и наши мечети.

Армения старается наладить тесное сотрудничество с мусульманскими странами. Однако Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран. Этот вандализм против нашей религии показывает исламофобскую сущность Армении. В связи с конфликтом приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержится однозначное требование о безоговорочном и полном выводе оккупационных сил с азербайджанских земель. Такие же постановления и резолюции приняли Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, НАТО, Европейский парламент, Совет Европы и другие организации. Армения игнорирует требования данных резолюций и постановлений, уклоняется от выполнения международно-правовых обязательств.

Нагорный Карабах является исторической и исконной азербайджанской землей, неотъемлемой частью Азербайджана. Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами и принципами международного права. В итоговых заявлениях саммитов Совета сотрудничества тюркоязычных государств также постоянно выражается поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ государств. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших партнеров, поддерживающих справедливое урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки
Политика 15 октября 22:41
Президент Ильхам Алиев: За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое
Политика 15 октября 22:39
Президент Азербайджана: Армения, разрушившая священные для мусульман мира мечети, не может быть другом мусульманских стран
Политика 15 октября 22:15
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является одной из стран, вкладывающих самые крупные инвестиции в экономику Турции
Политика 15 октября 22:07
Президент Ильхам Алиев: Вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении расчленили великий тюркский мир в географическом отношении
Политика 15 октября 21:51
При Президенте Ильхаме Алиеве прошло экономическое совещание
Политика 15 октября 20:37
Лента новостей
Белый дом анонсировал встречу Пенса с Эрдоганом
США 00:20
СВПД по Ирану должен быть сохранен - замгенсека ООН
Иран 00:01
Президент Узбекистана: Необходимо эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Политика 15 октября 23:23
NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и на Марс
В мире 15 октября 23:18
Реджеп Тайип Эрдоган: Мы будем прилагать все усилия для скорейшего урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана
Политика 15 октября 23:15
Нурсултан Назарбаев: Успех тюркской интеграции имеет стратегическое значение для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве
Политика 15 октября 23:11
Президент Кыргызстана: Под председательством Азербайджана сотрудничество в развитии экономики, торговли, инвестиций и других сферах будет еще больше укрепляться
Политика 15 октября 23:06
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как надежная транзитная страна продолжает усилия для выхода тюркоязычных стран на мировые рынки
Политика 15 октября 22:41
Президент Ильхам Алиев: За последние 16 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое
Политика 15 октября 22:39