Президент Кыргызстана: Под председательством Азербайджана будет усиливаться сотрудничество по продвижению и развитию экономики, торговли, инвестиций и других сфер (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Азербайджана будет усиливаться сотрудничество по продвижению и развитию экономики, торговли, инвестиций и других сфер.

Об этом во вторник сказал Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Кыргызстана сказал:

"Уважаемые главы государств.

Уважаемые участники встречи.

Дамы и господа.

Я очень рад встретиться с вами на VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Во-первых, я хочу поблагодарить Президента Азербайджана господина Ильхама Алиева за его гостеприимство и организацию данной встречи на высоком уровне. Я очень рад, что Президент Узбекистана господин Шавкат Мирзиеев присоединился к нам в качестве полноправного члена нашей организации. Я также поздравляю первого Президента Казахстана господина Назарбаева с его участием в нашем саммите в качестве почетного председателя нашего Совета. По его инициативе и идее был создан данный Совет. Вы внесли большой вклад в создание данного Совета, и думаю, что очень правильным решением было наградить господина Назарбаева почетным званием пожизненного почетного председателя нашего Совета.

В этом году исполняется 10 лет создания нашей организации, и это очень символично, что наш сегодняшний саммит проходит в Азербайджане. С момента создания нашей организации были также созданы Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, а также другие организации.

Уважаемые коллеги, Кыргызстан подходит к заключению своего председательства в нашей организации, и мы приложили все усилия по укреплению дружественных взаимоотношений между нашими странами. Из 55 мероприятий, которые были организованы с момента создания нашего Совета, 15 были проведены в Кыргызстане. В ходе председательства Кыргызстана Узбекистан стал полноправным членом, а Венгрия получила статус наблюдателя в нашей организации. Мы также верим, что открывшееся в Будапеште представительство нашего Совета будет играть в дальнейшем роль в усилении взаимоотношений и связей между цивилизациями тюркских государств и европейских стран. С участием Узбекистана и Венгрии, я думаю, все наши взаимоотношения получат новый толчок. Я верю, что мы сможем в дальнейшем интегрировать наши страны и принимать новые важные документы. Мы смогли создать инвестиционно-интеграционный фонд между нашими странами. Мы работаем в сферах транспорта и промышленности. Также Кыргызстан провел очень плодотворную работу с арабскими странами по получению нашей организацией статуса наблюдателя в Организации исламского сотрудничества. Секретариат должен дальше работать в этом направлении. Город Ош был выбран культурным центром тюркского мира. Мы провели ряд культурно-этнографических мероприятий, а также мероприятие, называемое "Ош – столица тюркской цивилизации". Я благодарю всех за вашу поддержку в организации этих мероприятий.

Я надеюсь, что как результат этого саммита мы сможем принять ряд новых документов и поднимем потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Особенно важно поддерживать малые и средние предприятия. Кыргызстан, как я отмечаю, всегда будет открыт для наших партнеров из тюркоязычных стран. У нас есть сейчас много совместных предприятий между Кыргызстаном и Турцией, Казахстаном, Узбекистаном. Мы также заинтересованы в развитии наших деловых взаимоотношений с партнерами из Азербайджана и Венгрии. Сегодня я предлагаю усилить сотрудничество между нашими странами также в ИТ-технологиях и продвижении зеленой экономики. Я хочу отметить, что общее ВВП наших стран составляет около 1,5 триллиона долларов. Поэтому нам нужно усиливать наше сотрудничество и использовать наш потенциал. Кыргызстан успешно работает в этом направлении, расширяя транспортные коридоры, строя энергетические предприятия и развивая легкую промышленность и сельское хозяйство. Мы также успешно развиваем такие сектора, как логистика, транспорт, туризм, инновационные технологии. Мы готовы работать с вами во всех этих направлениях.

Членство Кыргызстана и Казахстана в Евразийском экономическом союзе открывает нашим партнерам рынок со 190-миллионным населением. У нашей организации очень много неиспользованного потенциала в развитии экономического сотрудничества.

Еще одно направление в нашем сотрудничестве – это организация Всемирных игр кочевников. Мы передали эстафету проведения этих игр Турции. Я думаю, что сильный авторитет Турции сможет дать новый толчок распространению популярности игр кочевников по всему миру. И приглашаю всех вас активно участвовать в следующих играх кочевников.

Уважаемые коллеги, я передаю председательство в нашей организации Азербайджанской Республике. Экономические реформы и политика по привлечению инвестиций Ильхама Гейдаровича уже дает свои плоды. И сегодня Азербайджан занимает особое и важное место в мировой политике. Мы с радостью воспринимаем все новости о достижениях братского Азербайджана. Под председательством Азербайджана, я верю, будет усиливаться сотрудничество по продвижению и развитию экономики, торговли, инвестиций и других сфер. Я верю, что председательство Азербайджана будет плодотворным. У нас есть огромные возможности для дальнейшего роста. Я думаю, что если мы используем весь наш потенциал и возможности, то сотрудничество между нашими странами улучшит жизнь нашего населения. Теперь я хочу передать слово своему брату и другу – Президенту Азербайджанской Республики, новому председателю Тюркского совета господину Ильхаму Гейдаровичу Алиеву".

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