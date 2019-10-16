Нурсултан Назарбаев: Успех тюркский интеграции имеет стратегическое значение не только для наших семей, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Успех тюркский интеграции имеет стратегическое значение не только для наших семей, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве.

Об этом во вторник сказал первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Нурсултан Назарбаев сказал:

"Уважаемые главы государств и правительств, дорогие друзья.

Рад принимать участие в VII встрече Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Хотел бы выразить искреннюю признательность Президенту Ильхаму Гейдар оглу Алиеву за традиционно теплое гостеприимство на азербайджанской земле и высокий уровень организации данного мероприятия.

Поздравляю Шавката Миромоновича Мирзиёева и весь братский узбекский народ со вступлением в Тюркский совет в качестве его полноправного члена. Это историческое и долгожданное событие для всей тюркоязычной семьи.

Поздравляю нашего друга, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который впервые принимает участие в саммите в качестве страны-наблюдателя. Открытие представительства Тюркского совета в Будапеште является важным шагом правительства Венгрии. Данное представительство расширит нашу деятельность в европейском направлении. Высоко оцениваю итоги председательства в Совете Кыргызстана во главе с Президентом Сооронбаем Шариповичем Жээнбековым.

Выражаю особую благодарность моему брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за предложение о присвоении мне статуса почетного председателя Тюркского совета. Признателен всем присутствующим за поддержку данной инициативы. Я выражаю свою благодарность и признательность, склоняю перед вами голову за награждение меня такой высокой наградой. Это позволит мне продолжить активное участие в работе организации. Я готов приложить для этого все усилия.

Как вы знаете, я передал полномочия Президента подрастающему поколению и сюда приехал в качестве первого Президента-елбасы. Я возглавлял Казахстан около 30 лет. За эти годы наша экономика выросла в 20 раз, благосостояние страны выросло в 19 раз и мы потихоньку присоединяемся к развитым странам. У нас очень много успехов и достижений за этот период.

Уважаемые участники саммита, сегодня я хотел бы вспомнить первую полноформатную встречу глав тюркоязычных государств. Она прошла в конце октября 1992 года в Анкаре. Во встрече в Анкаре приняли участие президенты Озал, Эльчибей, Каримов, Ниязов и Акаев. Ильхам Алиев принимает участие в саммитах ССТГ начиная с 2006, а Жээнбеков, Эрдоган, Мирзиёев и Орбан с прошлогодней встречи в Чолпон-Ате. Шли только первые месяцы истории новых независимых государств в Центральной Азии, но уже в то время мы четко понимали особое значение отношений между нашими братскими народами, основанных на общности истории, языка, культуры и традиций. Поэтому все братские страны подписали Анкарское заявление. Посредством этого мы зафиксировали свою волю и решимость развивать взаимное сотрудничество на широком пространстве тюркского мира. Главы тюркоязычных государств провели в различных составах около десятка встреч в Азербайджане, Турции, Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане. На переменную результативность встреч повлияли различная повестка внутреннего развития наших стран и внешнеполитическая конъюнктура.

Но 10 лет назад в Нахчыване мы утвердили основной документ о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Таким образом, был дан старт новому, более осмысленному и прагматичному этапу в эволюции наших связей. Именно такой подход позволил нам подойти к нынешнему юбилейному рубежу с хорошими результатами.

Во-первых, нам удалось доказать востребованность и актуальность организации как в глобальном контексте, так и для самих себя. Во-вторых, ряды Совета пополнились за счет Узбекистана и Венгрии, что открыло новую страницу в нашей совместной летописи. В-третьих, странами создана солидная институциональная структура. В нее входят ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин, а также Тюркская торгово-промышленная палата. В-четвертых, растет политический и экономический авторитет Совета на региональном и международной уровнях. В-пятых, принята концепция интеграции тюркского мира. Согласно данному документу, многоплановое взаимодействие тюркоязычных стран в перспективе будет выведено на качественно более высокий уровень.

Уважаемые друзья, у тюркской цивилизации глубокие корни. Если обратиться к истории, мы - потомки народов, всегда игравших весомую роль на самом большом континенте планеты. Достаточно взглянуть на географическую карту мира, чтобы осознать значение тюркского мира и на современном этапе. Я хотел бы особо отметить, что принял участие во всех 17 встречах глав тюркоязычных государств в том или ином составе за прошедшие чуть более четверти века - с 1992 по 2019 годы. Я учел следующее. Например, слово тюрк, каждая буква этого слова несла для меня особый смысл. Первая буква "т" - траст, то есть, доверие, "ю" - юнити, то есть, единство, "р" - ренессанс – то есть, возрождение, и последняя буква "к" - киншип, то есть, родство. Основываясь на этом понимании, главной целью моей работы внутри сообщества было сближение наших стран. Поэтому я очень рад тому, что совместными усилиями мы добились этой цели. Наша братская семья общей численностью около 160 миллионов человек укрепляется, расширяется и развивается.

Вместе с тем, мы все знаем, что в мире сегодня сложилась непростая геополитическая ситуация, вызванная противостоянием и кризисом доверия между глобальными державами. Иногда возникают вопросы, требующие своего решения и между самими странами нашего Совета. Конечно, в этих условиях мы не сидим сложа руки. Совместно решали и находили пути решения. Так и должно быть всегда. Ответом на данные вызовы, к примеру, стали наши шаги по принятию концепции интеграции тюркского мира и предложенные мною в Чолпон-Ате реформы тюркских организаций сотрудничества.

Полагаю, что пришло время нам всем перейти на следующий уровень, то есть, приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего. В этой связи у меня имеются два предложения. Первое, разработать программу "Тюркское видение 2040". В ней должны найти отражение долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Таким образом, мы представим нашим народам очертание прообраза тюркской интеграции к указанному периоду. Этим мы также придадим новый импульс взаимодействию стран в таких приоритетных сферах, как внешняя политика и мягкая сила, торговля и транзит, туризм, инвестиции, энергетика и зеленая экономика, малый и средний бизнес. В программу также необходимо включить разделы культура и образование, молодежная политика и здравоохранение, цифровизация и искусственный интеллект, а также развитие тюркской колыбели – города Туркестан, где Казахстан в настоящее время развернул грандиозную стройку. После проведения соответствующего анализа в документе должны найти свое место и "дорожные карты" по реализации инициатив, выдвинутых на этом и предыдущих саммитах. При этом важно обеспечить сопряжение документа с национальными программами развития наших государств. Вместе с тем, нам следует также обеспечить открытость объединения и избежать соблазна создать некую блоковость.

Второе, следует рассмотреть в перспективе вопрос о смене названия Совета. Не только наш язык, но и история, культура, мировоззрение и традиции берут начало из одного истока. Исходя из этого, успех тюркский интеграции имеет стратегическое значение не только для наших семей, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. XXI век дает нам такую возможность и нужно воспользоваться ею сполна. При этом считаю, что можно повысить Совет сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Таким образом, если наш Совет станет организацией, нашу структуру можно будет назвать Организация тюркских государств, а не тюркоязычных. Мы знаем, что у нас единые корни, за прошедшие века, за прошедший период наши страны меняли свой путь, но у нас корни одни.

Уважаемые участники встречи, признание всеми вами моего труда на пути укрепления и продвижения тюркской интеграции для меня огромная честь. Надеюсь, что и дальше мы вместе с вами будем покорять новые вершины, и я всегда готов вам в этом помочь и всегда оказать поддержку. Благодарю за внимание и оказанное мне уважение".

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