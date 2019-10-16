При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание (версия 2)

16 октября 2019 01:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 15 октября при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось экономическое совещание.

На совещании обсуждались социально-экономические итоги 9 месяцев 2019 года и проекты государственного и сводного бюджетов на 2020 год.

На совещании выступил Президент Ильхам Алиев.

В обсуждениях выступили Первый вице-президент Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров, министр финансов Самир Шарифов, министр экономики Шахин Мустафаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Правления Центрального банка Эльман Рустамов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Шахмар Мовсумов.

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