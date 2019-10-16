Реджеп Тайип Эрдоган: Мы будем продолжать все усилия для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Мы будем продолжать все усилия для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана.

Об этом во вторник сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Турции сказал:

"Уважаемые президенты.

Уважаемый Президент-основатель.

Уважаемый премьер-министр.

Уважаемые министры, дорогие братья.

Приветствую вас с самыми искренними чувствами, уважением и любовью. Очень рад находиться в столице Азербайджана Баку в связи с VII саммитом Тюркского совета.

Благодарю принимающего саммит моего брата Ильхама Алиева за гостеприимство.

Пользуясь случаем, поздравляю моего уважаемого брата Президента Жээнбекова в связи с успешным исполнением председательства в Тюркском совете.

Нынешний саммит, который совпал с десятой годовщиной Нахчыванского соглашения и к которому в качестве полноправного члена присоединился мой дорогой брат Шавкат Мирзиёев, действительно имеет историческое значение. От всей души говорю Узбекистану "Добро пожаловать в наши ряды!".

Еще один исторический момент нынешнего саммита заключается в том, что по моему предложению, являющемуся показателем признательности аксакалу тюркского мира, Президенту-основателю Республики Казахстан моему дорогому брату елбасы Назарбаеву присвоено звание почетного президента Тюркского совета. Уважаемый аксакал, передаю Вашему превосходительству свои поздравления и добрые пожелания.

Очень рад вновь видеть среди нас премьер-министра Венгрии моего дорогого друга господина Виктора Орбана.

Пользуясь случаем, благодарю нашего уважаемого генерального секретаря Багдада Амреева и его команду за настойчивые усилия.

Уважаемые братья, мы видим все большее повышение роли в мировой политике таких институтов, как Тюркский совет. Мы придаем важность сотрудничеству и скоординированной деятельности Тюркского совета с другими многосторонними платформами. Желаем, чтобы Совет получил статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и Организации исламского сотрудничества. Таким образом, мы поддерживаем предложение о создании общего фонда в тюркском мире. Но вначале должны быть заложены здоровые финансовые, правовые и административные основы этого фонда. Мы считаем, что при координационной деятельности секретариата в данном вопросе было бы полезно, используя опыт национальных и международных структур, проделать широкомасштабную работу.

Международная торговля опирается на доллар, что создает риски в условиях неопределенности. Поэтому мы должны использовать механизмы, снижающие влияние валюты на наши экономики. Хочу особо отметить, что мы придаем значение торговле местными валютами.

Уважаемые братья, транспортные маршруты, проходящие по Каспию и территории Турции через общий коридор в направлении Восток-Запад, имеют большой потенциал. Полноценное использование данного маршрута зависит от развития сотрудничества между нашими таможнями. К сожалению, квоты являются одним из самых больших препятствий для нашей торговли. Мы, как Тюркский совет, должны отменить существующие между нами квоты. Кроме того, мы должны придавать значение проектам совместной деятельности наших диаспор.

В настоящее время мы предоставляем возможность примерно 1300 студентам из стран-членов Тюркского совета обучаться в университетах с получением турецкой стипендии. Десятки тысяч наших студентов, окончивших турецкие университеты, сегодня с гордостью служат тюркскому миру как врачи, инженеры, чиновники, политики. Нам необходимо расширять и продолжать нашу деятельность в таких сферах, как наука, история, молодежь, спорт, архивы, библиотековедение, и прежде всего культуры и образования. Таким образом, мы должны вместе поддерживать ТюркПА, Фонд тюркской культуры и наследия, центр которых находится в Баку, Тюркскую академию в Нур-Султане и функционирующий в Анкаре ТЮРКСОЙ. На саммите мы планируем принять решение о создании координационного комитета, который расширит связи между этими организациями.

На современном этапе источником самой большой угрозы миру и спокойствию в нашем регионе являются террористические организации. Существование таких сетей зла, как PKK/YPG, ИГИЛ, ФЕТО, повысило значение нашего сотрудничества в области безопасности. А пережитое нами за последние восемь лет в Сирии подтвердило невозможность уничтожения одной террористической организации руками другой. Как страна, мы 9 октября предприняли важный шаг по устранению PKK/YPG. Наша операция "Источник мира" преследует две основные цели. Первая – полное устранение террористической угрозы, исходящей от PKK/YPG на севере Сирии. Вторая цель операции – обеспечение благополучного возвращения на родину, в свою страну 3 миллионов 650 тысяч сирийских арабов, которые уже восемь лет находятся у нас. Кроме того, мы приняли в своей стране около 350 тысяч сирийских курдов.

Сегодня седьмой день операции. Наша операция успешно продолжается в соответствии с картой безопасного региона, которую мы продемонстрировали всему миру на 74-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. К сегодняшнему утру мы освободили от оккупации террористической организации территорию примерно в тысячу квадратных километров. Иншаллах, за короткое время мы создадим зону безопасности от Манбиджа до Ирака и на первоначальном этапе обеспечим возвращение в свои дома одного миллиона, а затем – двух миллионов сирийских беженцев по их желанию. Здесь, как и в Африне, Джераблусе, Азезе, мы при международной поддержке обеспечим стабильность благодаря проектам строительства инфраструктуры, школ, больниц и домов.

Мы будем продолжать борьбу до тех пор, пока север Сирии не расцветет вновь благодаря источникам мира, пока мы не достигнем поставленной цели. Как сказал наш великий предок Деде Горгуд, "Хороший друг приходит в хороший день по приглашению, а в плохой день - без приглашения". Да, в борьбе, которую Турция ведет с террором не на жизнь, а на смерть, мы ожидаем от наших братьев активной солидарности. Еще раз выражаю отсюда признательность всем лидерам, оказавшим Турции поддержку с момента начала операции. Мне хорошо известно, что сердца всех наших братьев в трёхсотмиллионном тюркском мире бьются в унисон с нами, все они молятся за нас. Мы также просим продолжения поддержки, которую вы оказали нашей стране в борьбе с организацией ФЕТО, из-за которой в ночь на 15 июля 251 наш гражданин стал шехидом, а 2193 человека получили ранения. Мы готовы внести любой вклад посредством Просветительского фонда Турции.

Уважаемые братья, находиться рядом друг с друг в национальной борьбе – наш братский долг. Оккупация Арменией исконной азербайджанской земли – Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий вынудила миллион наших братьев и сестер жить в положении беженцев и переселенцев вдали от своих домов. Как я уже отметил в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН, такое положение неприемлемо. Мы будем продолжать все усилия для скорейшего мирного урегулирования нагорно-карабахской проблемы на основе территориальной целостности Азербайджана. Турки-киприоты, как основная часть тюркского мира, все еще страдают из-за неразрешенности проблем. Мы ждем от вас содействия в деле отмены несправедливой изоляции и эмбарго, которым подверглись турки-киприоты.

Завершая на этом свое выступление, выражаю признательность всем, кто внес вклад в достижение Тюркским советом нынешнего уровня. Уверен, что, Иншаллах, на предстоящем в следующем году в Турции восьмом саммите мы увидим среди нас в качестве полноправного члена и Туркменистан.

Желаю саммиту успехов, в вашем лице передаю отсюда всем своим братьям в тюркском мире приветствия и почтение. Желаем, чтобы с участием Туркменистана мы стали шестью государствами - одной нацией.

Да поможет вам Аллах. Спасибо".

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