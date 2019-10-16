Президент Узбекистана: Следует эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Следует эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс.

Об этом во вторник сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку.

Президент Узбекистана сказал:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые главы государств и правительств. Дорогие друзья.

Прежде всего, позвольте выразить глубокую благодарность азербайджанскому народу и лично Его превосходительству Президенту Ильхаму Алиеву за организацию нынешнего заседания на высоком уровне и оказываемое нам радушное гостеприимство. Поздравляю Его превосходительство Президента Кыргызской Республики уважаемого Сооронбая Жээнбекова с успешным председательством в Совете сотрудничества тюркоязычных государств в течение последнего года. Присоединяюсь к мнению коллег и полностью поддерживаю избрание почетным председателем Тюркского совета одного из основателей нашей организации, сыгравшего огромную роль в ее развитии, первого Президента Республики Казахстан–елбасы уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Действительно все мы хорошо знаем и высоко ценим большой вклад, который Нурсултан Абишевич вносит своими идеями и предложениями в превращение организации в авторитетную международную организацию. Пользуясь возможностью, хочу поздравить его с этой наградой.

Уважаемые друзья, глубоко символично, что десятилетие Тюркского совета мы отмечаем сегодня на прекрасной азербайджанской земле, где и была основана данная международная структура. Эта дата является большим историческим событием и для нас, так как Узбекистан стал полноправным членом Тюркского совета.

Дорогие коллеги, выражаю вам признательность за высказанное искреннее мнение о вступлении нашей страны в Совет, ее роли и значении в тюркском мире. Безусловно, вступление Узбекистана в организацию является отражением естественных исторических процессов. Мы рады, что сегодня укрепляем эти древние мосты в качестве полноправного члена. На древней земле Узбекистана создавались славные страницы нашей общей истории, она взрастила ученых и мыслителей, внесших бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, таких как Муса Хорезми, Ахмад Фергани, Абу Рейхан Бируни, Ибн Сина, Мирза Улугбек, великих богословов, оставивших яркий след в истории нашей священной религии, среди которых Имам Бухари, Имам Термизи, Имам Матуруди, Бахауддин Накшбанд, такого великого поэта, как Алишер Навои, объединившего тюркский мир своими прекрасными произведениями. Их именами гордится не только узбекский народ, но и все мы. И для всех нас является долгом совместное изучение и сохранение этого духовного богатства для будущих поколений. Самое важное – участие в Тюркском совете полностью отвечает коренным интересам нашего народа. Сегодня на новый уровень вышли не только наши культурно-духовные связи, но и торгово-экономические отношения. За последние три года объемы взаимной торговли наших стран увеличились почти в два раза. Создано свыше тысячи совместных предприятий, расширяется транспортное сообщение, растет число безвизовых туристических поездок, крепнут узы братства народов.

Уважаемые участники саммита, хочу обратить ваше внимание на следующие вопросы, включенные в повестку дня. Первое – определенное основной темой нашей встречи развитие малого и среднего бизнеса имеет очень важное и актуальное значение для всех государств-членов организации, в том числе для Узбекистана. В нашей стране в последние три года уделяется приоритетное внимание развитию стратегически важной сферы частной собственности и предпринимательства. В результате ее доля в валовом внутреннем продукте составляет сегодня 59 процентов. Именно с развитием малого бизнеса и частного предпринимательства мы связываем наше будущее. Развитие этой сферы, в свою очередь, позволит создавать новые транспортно-коммуникационные сети, логистические центры, тысячи рабочих мест. В этом процессе мы намерены активно использовать опыт стран. Мы считаем своей приоритетной задачей создание самых благоприятных условий для установления прямых, основанных на взаимопонимании и доверии связей между предпринимателями. На выполнение этих задач направлены итоги бизнес-форума делового Совета тюркоязычных государств, прошедшего недавно в Ташкенте с участием более 500 представителей бизнес-сообщества. Мы предлагаем организовать совместные технопарки, инновационные стартап-компании и венчурные фонды. Готовы создать совместный инвестиционный фонд и открыть торговые дома тюркоязычных стран.

Второе. В настоящее время более 40 процентов населения государств-членов Совета составляет молодежь. Для широкого вовлечения талантливой и образованной молодежи в предпринимательство мы предлагаем в рамках Тюркского совета учредить форум молодых предпринимателей и первое его заседание провести в следующем году у нас в Узбекистане. Третье, реализация в наших странах крупных транспортно-коммуникационных проектов создаст широкие возможности для выхода на рынки Европы, Китая и Южной Азии через транспортный коридор Центральная Азия-Турция. При этом следует эффективно использовать потенциал новой железной дороги Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс. Мы заинтересованы в том, чтобы при организации центров транзита и логистики была задействована современная инфраструктура портов Актау, Туркменбаши, Алят, Самсун и Мерсин, а также предлагаем совместное рассмотрение ответственными организациями наших стран вопроса о предоставлении взаимосогласованных скидок и преференций при транспортировке внешнеторговых грузов по территории стран Тюркского совета. Четвертое, следует активизировать наше сотрудничество в области туризма. Надо отметить что за последние 3 года число посетивших Узбекистан туристов из государств Совета возросло почти в 2 раза. Мы готовы активно участвовать в программе по туризму "Современный Шелковый путь", разработанной в прошлом году в рамках организации. Уверен, что объявление древнего города Хива культурной столицей тюркского мира в 2020 году будет способствовать еще большему укреплению дружбы, сближению наших братских народов.

Уважаемые участники саммита, мы рассматриваем культурно-гуманитарные связи как важный фактор дальнейшего развития наших отношений. Все мы с большим уважением и любовью относимся к творчеству таких великих представителей тюркского мира как Юнус Эмре, Алишер Навои, Физули, Махтумкули, Абай. Чтобы их бесценное духовное наследие стало еще более близким и доступным для всех наших народов, предлагаем издать в каждой из наших стран на родном языке серию книг "Сокровищница тюркской литературы в 100 томах", в которые войдут лучшие образцы литературы государств Совета. Готовы вступить в действующую при организации Международную тюркскую академию. Наряду с этим в целях стимулирования тех представителей стран-участниц Совета, кто достиг больших успехов в современной литературе и искусстве, исторической науке и зодчестве, предлагаем учредить международную премию ТЮРКСОЙ.

Дорогие друзья, поздравляю уважаемого Ильхама Гейдаровича с переходом председательства в Тюркском совете к Азербайджанской Республике, желаю больших успехов в выполнении этой ответственной и почетной миссии. Благодарю за внимание".

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